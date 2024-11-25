Seçkin davetliler katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş’ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı.

Varşova’daki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nde yer alan resepsiyona, çok sayıda Türk ve Kıbrıslı Türk iş insanı katıldı.

Verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Varşova’daki iş insanlarına selamlarını ileterek, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın torunu olan Varşova’daki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş’a misafirperverliği için teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Tatar, “Kurucu Cumhurbaşkanımızı saygıyla anıyoruz.” dedi.

Tatar ayrıca, Varşova’da Polonyalı turizm yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş da, Cumhurbaşkanı Tatar’a Varşova’daki turizm yetkilileri ve basın mensuplarıyla yaptığı görüşmeler ardından, Türk ve Kıbrıslı Türk iş dünyasının önemli isimleriyle bir araya gelmesinden ötürü teşekkür etti.

Büyükelçi Denktaş’ı duygulandıran fotoğraf

Büyükelçi Denktaş şöyle konuştu:

“Dün, büyük liderliğine hayran olduğum Cumhurbaşkanı Tatar, bana dedem Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş ile birlikte çekilmiş eski bir fotoğrafını hediye etti. Fotoğraf, 30 yıl önce imzalanmış ve benim için çok değerli, duygusal bir anıdır. Fotoğrafı hemen duvarda asıp sergiledim”.

