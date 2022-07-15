Serbest kalmak için 100 bin lira ödedi

Gazimağusa’da bir öğrenci yurdunda yaşandığı iddia edilen olayda Turan Bugay Uçaner’in kendisiyle cinsel ilişkiye girmeyi reddeden isminin baş harfleri K.B.T. olan kadına tecavüz ettiği öne sürüldü. Şikayet üzerine gözaltına alınan zanlı hakkında soruşturma başlatıldı. Zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederken, olayla ilgili bulguları aktardı. Duruşmanın ardından teminata bağlanan zanlı 100 bin nakit öderken, 3 kişi de kefil oldu.

İddialar aktarıldı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Halil Metin, zanlının, 10 Temmuz 2022 tarihinde, bir öğrenci yurdunun odasında, sevgilisi olan K.B.T isimli müşteki ile seviştiği sırada, cinsel ilişkiye girmek istediğini ancak genç kadının devamını istememesi üzerine, rızası dışında zorla cinsel tecavüzde bulunduğunu açıkladı. Müştekinin doktor kontrolünden geçirildiğini ve gerekli raporların temin edildiğini bildiren polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade etti. Polis, meselenin de ciddiyetine dikkat çekerek zanlının, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının, 100 bin TL nakit teminat ödemesi ve 3 kefilin 50’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

