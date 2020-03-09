Serdarlı karıştı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Serdarlı köyünde geçtiğimiz Şubat ayı içerisinde yaşandığı iddia edilen olayda 17 yaşındaki M.O.T.’nun, 15 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği ileri sürüldü. Tecavüz olayının zanlının evinde meydana geldiği iddia edilirken,15 yaşındaki kızın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı, M.O.T.’nin önceki gün yurt dışından dönerken tutuklandığı belirtildi.

Ercan Havaalanı’nda gözaltına alınan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis çavuşu Kamil Perçiner, 15 yaşındaki kızın, Sosyal Hizmetler görevlisi huzurunda, kendilerine verdiği ifadede, zanlının, 2 Şubat 2020 tarihinde, Serdarlı’da bir dairede kendisine tecavüz ettiğini söylediğini aktardı. Perçiner, yurt dışında bulunan zanlının, 7 Mart 2020 tarihinde ülkeye giriş yaptığı sırada havaalanında tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Soruşturmanın yeni başladığını ve olayın bölgede infial yarattığını söyleyen Perçiner, mahkemeden soruşturma maksatlı süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren nöbetçi Yargıç Hasan Dağlı, zanlının, 3 gün süre ile polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.