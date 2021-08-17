Silaha el konuldu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Türkmenköy’de önceki gün aracı ile arazisine giren şahsa av tüfeğini doğrultan Hüseyin Külahlılar’ın, “Aşağıya inersen seni vururum, bir daha buradan geçme” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğu öne sürüldü.

Mahkemeye meseleyi aktaran polis memuru Salih Fidan Ersan, zanlının, 15 Ağustos 2021 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, bir arazi içerisinde, aracı ile seyreden husumetlisi olan erkek bir şahsa, tasarrufundaki çifte kırmalı av tüfeğini doğrultarak, “aşağıya inersen seni vururum, bir daha buradan geçme” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu anlattı.

Zanlının, aynı gün gözaltına alındığı ve konu silaha emare olarak el konulduğunu belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve zanlının, uygun teminata bağlanmasını talep etti.

“Ağaçlarıma zarar veriyor…”

Mahkemede söz alan zanlı, “Konu şahıs sürekli ağaçlarıma ve arazime zarar veriyor, bütün köy bu adamdan illallah etti” diyerek kendini savundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, KKTC vatandaşı muteber bir kefilin, lehinde 50 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.