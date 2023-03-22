Sır oldu, Hükmet Günsay adada yok

Raif DOĞRU

Türkiye Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Antakya’da inşa ettiği binaların yıkılması ve çok sayıda insanın ölümüne yol açmakla suçlanan müteahhit Hikmet Günsay'ın KKTC’ye kaçtığı iddiasıyla iadesinin talep edildiğini açıkladı. Ancak; müteahhit Günsay’ın KKTC’de olmadığı ortaya çıktı.

Diyalog’un görüşlerine başvurduğu İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler de bu bilgiyi doğruladı. Öztürkler, polis genel müdürlüğüyle kurulan temas sonucunda Hikmet Günsay’ın KKTC’ye giriş yaptığına ilişkin herhangi bir kaydın bulunmadığını söyledi.

Güvenilir bir kaynak ise, Günsay’ın en son 2019 yılında adaya giriş ve çıkış yaptığını ifade etti.

İadesi istendi

Dünkü haberlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yaptığı binaların yıkılması ve çok sayıda insanın ölümüne yol açmakla suçlanan Özburak İnşaat sahibi Hikmet Günsay’ın, Türkiye’de aranırken Kuzey Kıbrıs’a kaçtığını haber veren Türk medyası, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, Hikmet Günsay'ın iadesi yönünde girişim yapıldığını duyurmuştu.

Alınan bilgiye göre; Antakya ilçesinde yıkılan binaların müteahhidi Günsay hakkında Hatay 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yakalama kararı çıkarıldı.

Bu kapsamda Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Günsay'ın KKTC'den iadesine yönelik talepname hazırlandı.

Talepnamede, Günsay'ın Türkiye'ye iadesi istendi.

Soylu söz vermişti

Kahramanmaraş merkezli depreme Antakya'da oğlu ile oturdukları yeni binada yakalanan Alev Demirok, enkazdan kendi çabasıyla çıkmayı başarmış, ancak oğlu Ali’yi çıkaramamıştı.

“Meğer 5 milyon liraya mezar almışız' diye isyan eden Alev Demirok, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmüştü. Demirok, "Duyduğumuza göre müteahhit Hikmet Günsay, Kıbrıs’a kaçmış. Ne olur bulup adalete teslim edin" dediği Soylu'dan "Nerede olursa olsun getireceğim onu" yanıtını almıştı.

‘En iyi malzeme’ reklamı yapmıştı İş insanı Hikmet Günsay, 2005'te Özburak İnşaatı kurdu. Basına verdiği demeçlerde "İlkokul mezunuyum, bin 500'den fazla konut yaptım" dedi.

Hikmet Günsay’ın yaptığı binalar, Hatay’da depremden en çok zarar gören yapılar oldu. Hasar gören veya yıkılan binaların hepsi de 2010'dan sonra yapıldı.

Antakya'da inşa ettiği konutları "En iyi teknoloji, en iyi malzeme" reklamıyla pazarlayan Özburak İnşaat'ın binaları, depremden sonra vatandaşların en çok yardım çağrısı yaptığı yer oldu. Birinci derece deprem bölgesinde çok yüksek yapılar yapan Hikmet Günsay'ın şu ana kadar Hatay'da inşa ettiği konutların dörtte birinin yerle bir olduğu iddia ediliyor.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2023, 10:40