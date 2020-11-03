Sıra yargıda

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da kiralık bir araçta yapılan arama sonucu ele geçirilen 8 gram uyuşturucu madde ile ilgili tutuklanan Gökhan Doğan ile Baran Yıldız hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Narkotik Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Özdesoy, 27 Ekim 2020 tarihinde Gökhan Doğan’ın tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını ve Gazimağusa’da kiralık bir araç içerisinde tespit ettiklerini söyledi.

Araç içerisinde yapılan arama sonucunda, poşet içerisinde 8 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulduklarını belirten Özdesoy, yapılan ileri soruşturmada aracı Baran Yıldız’ın kiraladığını ve Doğan’dan önce kullandığını tespit ettiklerini belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren Özdesoy, zanlıların, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların 5 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve birer kefilin 50’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.