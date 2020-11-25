Sıra yargıda

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, geçtiğimiz hafta 30 gram uyuşturucu madde ile yakalanan Mehmet Kırlar hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Narkotik Şube’de görevli polis memuru, 18 Kasım 2020 tarihinde, zanlı Mehmet Kırlar’ın tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını ve aracı içerisinde, elinin içerisinde 5 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunan poşet ile suçüstü tespit ettiklerini söyledi.

Zanlının üzerinde yapılan arama sonucunca, sol kol koltuk altı kısmında, poşet içerisinde saklanmış halde 25 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirten polis, zanlının uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden ithal ettiğini söylediğini aktardı.

Soruşturmanın tamamladığını bildiren polis, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 10 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber bir kişinin 10 bin TL’lik kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.