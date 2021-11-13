Sıra yargıda

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen baskın sonucunda, toplamda 143 gram uyuşturucu madde, bir hap ve 18 tane kanunsuz hava tüfeği fişeği ile yakalanan Savaş Kadı, Atıf Adem ve Doğan Kadı hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.



Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Hasan Selvili, 4 Kasım 2021 tarihinde, Savaş Kadı’nın evinde uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını anlattı. Polis, zanlı Kadı’nın, eve gittiği sırada aracında tespit edildiğini ve alıkonulduğunu anımsattı. Polis, eve gittiklerinde, Atıf Asım ile bir tesisatçı ustasının da evde bulunduğunu ifade etti. Atıf Asım’ın üzerinde yapılan arama sonucu 4 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu aktaran polis, evde yapılan aramada, mutfak ve yatak odasında toplamda 139 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ile 18 tane hava tüfeği fişeği bulunduğunu açıkladı.Doğan Kadı’nın da aynı evde kaldığının belirlendiğini belirten polis, arama esnasında eve gelen zanlının, polisi görünce aracıyla kaçtığını, ancak aynı gün polise gelerek teslim olduğunu ifade etti. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlıların, uygun teminata bağlanmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz Serden, zanlıların 8 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve 2’er kefilin 50’şer bin TL kefalet senedi imza etmesi şartlarıyla davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.