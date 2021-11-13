Sıra yargıda

Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen baskın sonucunda, toplamda 143 gram uyuşturucu madde, bir hap ve 18 tane kanunsuz hava tüfeği fişeği ile yakalanan Savaş Kadı, Atıf Adem ve Doğan Kadı hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Doğan Kadı’nın da aynı evde kaldığının belirlendiğini belirten polis, arama esnasında eve gelen zanlının, polisi görünce aracıyla kaçtığını, ancak aynı gün polise gelerek teslim olduğunu ifade etti. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlıların, uygun teminata bağlanmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz Serden, zanlıların 8 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve 2’er kefilin 50’şer bin TL kefalet senedi imza etmesi şartlarıyla davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.