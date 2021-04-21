Şişede durduğu gibi durmuyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, 174 promil alkol etkisi altında komşusuna bıçak çeken ve “Ece ile sen mi konuşuyorsun. Eğer sen konuşuyorsan seni öldüreceğim” diyerek tehdit eden Atakan Barak,

şikayet üzerine tutuklandı.

Zanlı polise verdiği ifadesinde, “Gaipten sesler duyuyorum, bunları bana yapmamı o sesler söyledi” diyerek ilginç bir savunma yaptı.

Polis, zanlının, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde kontrolden geçirileceğini açıkladı.

Soruşturma sürerken, zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Bıçağı aldı komşuya saldırdı



Mahkemeye meselenin olgularını aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Murat Öztürk, zanlının, 19 Nisan 2021 tarihinde, saat 21.00 sıralarında, 174 promil alkol tesiri altında, 14 santim uzunluğundaki sivri uçlu bıçak ile müşteki Ç.G.’ye saldırdığını söyledi. Polis, zanlının, Ç.G.’ye“Ece ile sen mi konuşuyorsun. Eğer sen konuşuyorsan seni öldüreceğim” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu ifade etti.

Karakolda da saldırdı

Polis, zanlının gözaltına alınarak Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne götürüldüğünü ve Ç.G.’yi burada görünce yeniden koşarak üzerine saldırdığını anlattı. Polis, zanlının, “Gaipten sesler alıyorum, bunları yapmamı o söyledi” diyerek savunma yaptığını aktardı. Polis memuru, zanlının, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde kontrolden geçirileceğini belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, doktor raporu alınacağını, ayrıca ifadesine başvurulacak şahıslar olduğunu kaydeden polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı: Bir aydır sesler duyuyorum

Polisin ardından söz alan zanlı, “Bir aydır sesler duyuyorum” diyerek ilginç savunmasını sürdürdü. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, soruşturma maksatlı

2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.