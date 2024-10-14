Şok baskın

Güney Kıbrıs’tan 400 Euro’ya aldığı 26 gram uyuşturucuyu aracının hava filtresine saklayarak, ülkeye getirdikten sonra satışını yapan Mehtap Barbali ile ondan madde alan Çimen Beste Akçınar, Şevval Demirel, Farabi Altuğ ve Derviş Öztürk tutuklandı. Gemikonağı’nda düzenlenen operasyonla yakalanan 5 zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis, 12 Ekim 2024 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Gemikonağı’nda Ecevit Caddesi üzerinde Adli Şube, Cürümleri Önleme Şubesi, ve Lefke Polis Karakolu ekipleri tarafından yapılan operasyon sırasında UL 350 plakalı araç sürücüsü Mehtap Barbali’nin 2 bin TL karşılığında Çimen Beste Akçınar ve Şevval Demirel’e yaklaşık 7 gram hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddeyi verdiği esnada suçüstü hali gereği tespit edildiğini söyledi.

Polis, Barbali, Akçınar ve Demirel’in tutuklandığını, 2 bin TL ile uyuşturucunun emare alındığını belirtti.

Polis memuru, Barbali’nin yapılan üst aramasında gözlük kılıfı içerisinde 10 gram hintkeneviri ve uyuşturucu satışından elde ettiğine inanılan 4 bin TL bulunarak emare alındığını açıkladı. Polis memuru, aynı gün Barbali’nin ikametgahında yapılan aramada yatak odasında buluna kıyafet dolabı içerisinde 2 adet öğütücü bulunduğunu söyledi. Polis, yapılan soruşturma sonucu Akçınar ve Demirel’in aldıkları uyuşturucuyu Farabi Altuğ’a vereceklerinin öğrenildiğini belirtti. Polis, zanlının Altuğ’un da tutuklandığını dile getirdi.

Polis memuru, sorgulanan, Barbali’nin ifadesinde 11 Ekim 2024 tarihinde Güney Kıbrıs’tan 400 Euro karşılığında 26 gram uyuşturucu aldığını, aracının hava filtresi içerisinde Bostancı Sınır Kapısından ülkeye soktuğunu, aynı gün 13 gramını 200 Euro karşılığında Derviş Öztürk’e verdiğini söylediğini aktardı. Polis memuru, Öztürk’ün de tutuklanarak, evinde arama yapıldığını belirtti. Polis, Öztürk’ün evinde ve üzerinde yapılan aramada 16 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bir adet hassas terazi ve bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini ifade ederek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

