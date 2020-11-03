Sopalarla içeri daldılar

Gazimağusa’da hafta sonu yaşanan olay bu kadarı de pes dedirtti. İbrahim Özdemir, Emrah Özdemir, Ömer Özdemir, İbrahim Bilgiç ve Şevket Bilgiç isimli zanlılar, daha önceden aralarında husumet bulunan Ahmet Bayır’ı darp etmek istedi.

Sokakta zanlılarla karşılaşan Bayır, kurtulmak için bölgede faaliyet gösteren bir kafeye girdi.

Ancak zanlılar ellerinde sopalarla mekâna girip, Bayır’ı içeride darp edip, küfürler yağdırdı.

Olayın ardından dağılan zanlılar aynı gün sosyal medya hesaplarından ilginç bir paylaşım yaptı. Zanlılar paylaşımlarında “Uykusuzduk zaten, gidelim teslim olalım, işimizdir, saygı duyarız” diye yazdı. Zanlılar daha sonra polise giderek teslim oldu.

Haklarında başlatılan soruşturma tamamlanan zanlılar dün mahkemeye çıkarılarak teminata bağlandı.

Tutuksuz yargılanacaklar

Soruşturmayı yapan polis, 1 Kasım 2020 tarihinde zanlıların daha önceden aralarında husumet bulunan Ahmet Bayır’ı umumi bir işyeri içerisinde kovaladıkları ve ellerinde bulunan çeşitli ebatta ahşap sopalarla sırtına vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiklerini söyledi. Zanlıların teslim olduklarını, ardından şikayetçinin de polise gelerek zanlılar aleyhine şikayetçi olduğuna değinen polis, olayla ilgili olarak tespit edilen orta boy ikiye kırık bir sopa ile iki adet ahşap sopanın bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti. Mahkeme, zanlıların davaları görüşülünceye kadar 2'şer bin TL nakdi, KKTC vatandaşı 1'er kefilin imza edeceği 30'ar bin TL'lik kefalet senedi ile serbest kalmalarına emir verdi.