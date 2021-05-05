Sorumlu tutuklanacak

Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı’ndaki Platinium Apartmanı’ndan 2014 yılında daire alan vatandaşların başlattığı hukuk mücadelesi başarıya ulaştı.

Reflex Team yetkili direktörü Börke Kaşif’in yaptığı Platinium Apartmanı için sözleşme imzalayan ve şartları yerine getirmelerine ragmen mağdur edilen vatandaşların açtığı davalarda ilerleme kaydedildi. Mahkeme, Börke Kaşif hakkında tutuklama emri çıkardı.



Reflex Mağdurları tarafından yapılan açıklamada başlatılan hukuk mücadelesinde Kaşif hakkında tutuklama emri çıkarıldığı belirtildi. Kaşif’in her yerde arandığı, ancak henüz bulunamadığı kaydedildi. Sınır kapıları ve havaalanlarına bilgi verildiği de belirtilirken, Börke Kaşif’i görenlerin 155’i arayıp ihbar etmeleri istendi.

Görenler ihbar etsin

Reflex Mağdurları yaptığı açıklamada şunları belirtti:

Börke Kaşif’e Salamis yolu üzerinde bulunan, inşaası tamamlanmamış Platinium Apartmanı sebebi ile birden fazla dava açılmıştı. Börke Kaşif, mahkemenin verdiği emre itaatsizlik etmiş ve bir daireyi birden fazla kişiye satmıştı. Börke Kaşif apartmanı bitirip, mağduriyetleri gidereceğini açıklamış fakat son bir yılda konu hakkında ilerleme kaydetmemiştir. Polisin yürüttüğü suç davasında sona yaklaşılmış olup, Kaşif’e tutuklama emri çıkarılmıştır. Polis şuan Börke Kaşif’i aramaktadır fakat polisten alınan bilgiler doğrultusunda kayıptır. Sınır kapılarına gerekli talimatlar verilmiş, adadan çıkışı engellenmiştir. Börke Kaşif’i görenler 155’i arayıp ihbar edebilirler. Hiç kimse hukuktan üstün değildir, adalet yerini bulacaktır.