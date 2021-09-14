Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa’da geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyon sonucu tasarruflarında 41 adet LSD türü uyuşturucu içeren kâğıt parçası ele geçirilen İran uyruklu Sepehr Tahani Saadi ile Marouff Watfi hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlılar dün ek tutukluluk istemi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemeye meseleyi aktaran polis çavuşu Hasan Selvili, 9 Eylül 2021 tarihinde, saat 15.00 sıralarında, Sepehr Tahani Saadi’nin ikametgâhında yapılan aramada 41 adet LSD türü uyuşturucu içeren kağıt parçası bulduklarını söyledi. Mahkeme huzurundaki diğer zanlının da mesele ile bağlantılı tutuklandığını bildiren Selvili, analiz sonuçlarının beklendiğini ifade ederek, ek süre istedi. Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların 4 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.
Soruşturma bitmedi
LSD türü uyuşturucuyla yakalanan Sepehr ile Marouff 4 gün daha tutuklu kalacak
Hüseyin ÇİÇEK
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Sepehr ile Marouff
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