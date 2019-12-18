Soruşturma derinleşti

Suna ERDEN

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Özyüksel Mobilya isimli işyeri içerisinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen Selin Özbilgin ile erkek arkadaşı Ramazan Öztaş hakkındaki soruşturma devam ediyor.

İki zanlı dün ek tutuklama talebi Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 10- 11 Aralık 2019 tarihleri arasında Lefkoşa Sht. Mustafa Ahmet Ruso Caaddesi üzerinde bulunan Özyüksel Mobiya isimli mağazanın soyulduğunu söyledi.

Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlıların tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, zanlıların mağazadan 30 bin TL nakit para, çeşitli bankalara ait müşteri çekleri ve iş yerine ait boş çek yapraklarını ve kamera kayıt cihazını çaldıklarını söyledi.

Olay yerinde yapılan kamera görüntülerinden tespit edilen araç sayesinde önce zanlı Selin Özbilgin’e ulaşıldığını kaydeden polis,yapılan soruşturmada Ramazan Öztaş’ın erkek arkadaşı olduğunu ve önceden Özyüksel Mobilya isimli iş yerinde sorumlu olarak çalıştığının tespit edildiğini söyledi.

Beyanları araştırılacak

Polis zanlı Ramazan Öztaş’ın da olayda bağlantısı olabileceğini mahkemeye aktardı. Polis meselenin çok geniş kapsamlı olarak incelendiğini, zanlıların yapmış oldukları beyanların araştırılacağını belirterek, iki gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.