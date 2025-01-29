Soruşturma genişledi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da yaşanan olayda Mert Akın isimli bir kişiyi kaçırarak ailesinden 2 milyon TL fidye isteyen Emir Akbelli, Beytullah Şengül ve Mehmet Işık, dün ek tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede, 5 zanlının halen aranmakta olduğu açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Süleyman Açıkada, Emir Akbelli, Mehmet Işık ve aranmakta olan 5 kişinin 22 Ocak’ta, Mert Akın’ı Esentepe’deki evinden zorla kaçırdıktan sonra, Gazimağusa’ya getirdiklerini söyledi.

Polis, zanlıların, müştekinin Türkiye’deki ailesinin aradığı ve “2 milyon TL verin yoksa oğlunuzu Rum tarafına götürüp öldürürüz” dediklerini açıkladı. Yapılan incelemeler sonucunda, zanlılar Emir Akbelli ve Beytullah Şengül’ün tespit edildiğini anımsatan polis, Mehmet Işık’ın da 25 Ocak’ta tutuklandığını kaydetti.

Lefkoşa’ya götürüp araba devir formu imzalattılar

Yürütülen soruşturma neticesinde, zanlıların müştekiye tabanca doğrulttuklarının da belirlendiğini açıklayan polis, ayrıca Mehmet Işık’ın, Akın’ı Lefkoşa’ya götürdüğünü ve orada aracını devretmesiyle ilgili bir kağıt imzalatıldığını söyledi.

Mesele ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve aranan 5 zanlının olduğunu bildiren polis, mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

