Soruşturma sürüyor

Suna ERDEN

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Özyüksel Mobilya isimli işyeri içerisinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla tutuklanan iki zanlıdan Selin Özbilgin’in suçsuz olduğu anlaşıldı. Özbilgin, yapılan soruşturma sonucunda aklanırken, erkek arkadaşı Ramazan Öztaş hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Özbilgin serbest bırakılırken, zanlı Öztaş dün ek süre talebi ile Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 10- 11 Aralık 2019 tarihleri arasında Lefkoşa Sht. Mustafa Ahmet Ruso Caaddesi üzerinde bulunan Özyüksel Mobiya isimli mağazanın soyulduğunu söyledi.

Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının mağazadan 30 bin TL nakit para, çeşitli bankalara ait müşteri çekleri ve iş yerine ait boş çek yapraklarını ve kamera kayıt cihazını çaldığını söyledi.

Polis, zanlının olaydan bir buçuk ay öncesine kadar Özyüksel Mobilya isimli iş yerinde sorumlu olarak çalıştığını ve sorunlu bir şekilde işyerinden ayrıldığının tespit edildiğini belirtti.

Polis meselenin çok geniş kapsamlı olarak incelendiğini kaydeden polis, zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.