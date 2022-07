Soruşturma sürüyor

Suna ERDEN

Girne Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) tarafından gerçekleştirilen operasyonda hırsızlık, uyuşturucu ve sahte evrakla para temin etme suçlarını işledikleri iddia edilen Mustafa Yılmaz, İbrahim Özcan ve Onur Şeker dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Operasyonda tutuklanan Fırat Can Gülbüken’in ise suçsuz olduğu anlaşıldı. Gülbüken mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.

Tutuklanan Mustafa Yılmaz, İbrahim Özcan ve Onur Şeker’in Girne’de bir evden 53 bin 400TL, 13 bin 70 sterlin, 420 dolar ve 200 Euro çaldıkları belirtildi.

Zanlılardan İbrahim Özcan'ın evinde uyuşturucu madde ele geçirildiği, Mustafa Yılmaz'ın ise sahte evrakla başkasına ait evi kendisininmiş gibi gösterip 15 bin liraya kiraladığı açıklandı.

Haklarında ‘ev açma ve hırsızlık, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu, sahte belge düzenleme, tedavüle sürme ve sahtekârlıkla para temini’ suçlarından soruşturma yürütülen zanlılar hakkındaki iddialar bir kez daha aktarıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis, 10 Temmuz2022 tarihinde Girne’de bir şahsa ait iki katlı eve pencereden giren şahısların çalışma odasındaki masa çekmecesinde muhafaza edilen 53 bin 400TL, 13 bin 70 Sterlin, 420 Dolar ve 200 Euro nakit parayı çalındığını aktardı. Polis, olayın bilgilerine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma sonucu, Mustafa Yılmaz, İbrahim Özcan, Fırat Can Gülbüken ve Onur Şeker'in tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Polis soruşturma kapsamında, zanlı İbrahim Özcan'ın Girne’deki ikametgâhında yapılan aramada, yaklaşık 100 miligram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlılardan Mustafa Yılmaz'ın ise 16 Temmuz 2022 tarihinde, Girne’de bulunan başkasına ait bir apartman dairesini kendi malı gibi gösteren sahte bir sözleşme düzenledikten sonra 15 bin 200 TL karşılığında kiralamak suretiyle sahtekârlıkla para temin ettiğini açıkladı.

Polis, yapılan soruşturma sonucu Fırat Can Gülbüken’in suçsuz olduğunun anlaşıldığını ve serbest bırakıldığını söyledi.

Polis, soruşturmanın geniş çaplı ve titizlikle yürütüldüğünü, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlıların 4 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.