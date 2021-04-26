Soruşturma yapılıyor

Suna ERDEN

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) danışman olduğunu söyleyerek ülkeye giriş yapan Hakan Athan ile beraberinde gelen Mustafa Emre Yılmaz, Ercan Havalimanı’nda sahte beyanla karantinasız giriş yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı.

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlıların Ercan’daki muhaceret memurlarına devlet görevlisi olduklarını söyledikleri, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Gürkan Kara ile bürokratik temaslarda bulunmak üzere ülkeye geldiklerini öne sürdükleri ve bu yolla karantinasız giriş yaptıkları açıklandı.

Soruşturma amaçlı 3 gün daha tutuklu kalmaları talep edilen zanlılardan Hakan Athan, duruşmada KKTC vatandaşlığı bulunduğunu ve TBMM’de danışman olarak görev yaptığını öne sürdü. Ancak zanlının vatandaşlığının 2018 yılında iptal edildiği öğrenildi.

Yalan söyleyip, karantinasız giriş yaptılar

Soruşturmayı yapan polis, 23 Nisan’da Ercan Havaalanı üzerinden ülkeye gelen Hakan Athan ve Mustafa Emre Yılmaz’ın karantinaya girmemek ve izole için verilmesi gereken 3 bin 500 lirayı ödememek için sahtekarlık yaptığını söyledi.

Polis, zanlıların kendilerini Türkiye Cumhuriyeti’nde çalışan devlet görevlisi olarak tanıttıklarını, muhaceret görevlilerine İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Gürkan Kara ile bürokratik temaslarda bulunmak amacıyla geldiklerini söylediklerini açıkladı.



Polis, zanlıların karantinadan ve ücretinden muaf şekilde giriş yaparak sahte davranışla kayıt temin ettiklerini mahkemeye aktardı.Polis memuru, zanlıların 24 Nisan 2021 tarihinde tutuklandıklarını belirtti. Zanlıların tutuklanmalarının ardından bazı beyanlarda bulunduklarını kaydeden polis, öne sürdükleri gerekçelerin araştırılacağını belirterek, 3 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

‘Elimizde PCR testi var’ savunması

Polisin ardından söz hakkı verilen zanlı Hakan Athan, KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, 6 ay önce ülkeye geldiğini, yapılan testinin negatif çıkması üzerine Sağlık Bakanlığının arandığını ve kendisini karantinaya almadan bıraktıklarını beyan etti.

Athan şimdi de 72 saatlik negatif PCR sonucu ile geldiğini ve yine aynı beyanda bulunduğunu ayrıca TBMM’nin danışmanı olduğunu belirtti.

Zanlı, ayrıca görevliye evrak vermediğini, sözlü beyan yaptığını vurguladı.

Mustafa Emre Yılmaz ise elinde negatif PCR testi sonucu bulunduğunu, avukat olduğunu Hakan Athan’ın arsa işi için ülkeye geldiğini söyledi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlılar hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.

Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2021, 10:40