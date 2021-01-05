Suç ortakları aranıyor

Suna ERDEN

Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen Noel Baba operasyonunda 832 adet extacy hapla yakalanan Ali Solmaz ve Ahmet Şimşek hakkındaki soruşturma sürüyor. Zanlılar dün ek süre talebi ile mahkemeye çıkarılırken, duruşmada aranan şahıs olduğu ancak henüz bulunamadığı belirtildi.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru Ahmet Bayram, operasyonun 31 Aralık 2020 tarihinde saat 20.00 sıralarında Girne’de gerçekleştirildiğini söyledi.

Bayram, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’ne yapılan ihbar üzerine zanlı Ali Solmaz’ın evine baskın yapıldığını açıkladı. Polis memuru Bayram, evde yapılan aramada MDMA türü 832 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirtti. Uyuşturucu hapların emare olarak alındığını, Solmaz’ın gözaltına alındığını kaydeden Bayram, yapılan soruşturmada Ahmet Şimşek’in de suçla bağlantısının olabileceğini tespit edip, tutukladıklarını söyledi.

Polis memuru, zanlıların sorgulandığını, Ahmet Şimşek’in yönlendirmesi ile şu anda aranan bir şahıs tarafından hapların Türkiye’den ithal edildiğini belirlediklerini açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, hapların analize gönderildiğini, sonuçların beklendiğini ve aranan bir şahıs olduğunu belirterek, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme talep edilen süreyi verdi.