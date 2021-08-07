Suçlarda patlama var

Suna ERDEN

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2019-2021 adli yılı kapanışı sırasında söz alan Lefkoşa Polis Müdürü Hüseyin Kadir Çete, 1 Ocak ile 6 Ağustos tarihleri arasında sadece Lefkoşa’da çeşitli suçlardan dolayı Bin 280 kişinin tutuklandığını ve 6 Ağustos tarihi itibariyle hücrelerde 21 kişinin tutuklu bulunduğunu söyledi. Çete suçlarla ilgili olarak hazırlanan dosyaların mahkemeye sevk edildiğini belirtti.

Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem de, cezaevinde toplam 564 tutuklu bulunduğunu; 254 tanesinin ağır cezadan, 108 tanesinin hafif, 202’sinin hükümsüz tutuklu olduğunu belirtti. Savcı Attila Enver Etkin ise, pandemi koşullarına karşın Eylül 2019 ile Ağustos 2021 arasında 635 adet davanın görüşüldüğüne dikkat çekti.

Mahkemeye bilgi verdiler

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi 2019-2021 adli yılı kapanışını gerçekleştirdi. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Katip ve Yargıç Umut İnan’dan oluşan mahkeme heyeti huzurundaki kapanış oturumunda Savcı Attila Enver Etkin, Lefkoşa Polis Müdürü

Hüseyin Kadir Çete, Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem ve Denetimli Serbestlik Kurulu üyesi Müfettiş Muavini Mustafa Hidayet mahkemeye bilgi verdi.

Pandemide zor koşullarda çalışıldı

Savcı Attila Enver Etkin, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetine Eylül 2019 tarihinde başlayan ve pandemi sürecinde zor koşullarda çalışarak adalete sağladıkları katkıdan dolayı teşekkür etti. Etkin, bu süreçte 635 adet davanın görüşüldüğünü ve pandemi nedeniyle 4 ay kapalı olduğu dönemde 553 davanın neticelendirilmesinin önemine değindi.

Lefkoşa Polis Müdürü Hüseyin Kadir Çete, Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde 1 Ocak 2021 tarihinden 6 Ağustos 2021 tarihine kadar 582 adet cürüm dosyası tanzim edildiğini, bu dosyaların 372 adeti mahkemeye sevk edilirken 219 âdetinin tahkikat altında olduğunu anlattı. Çete, yine aynı tarihler arasında 456 adet kabahat dosyası tanzim edildiğini ve bu dosyaların da 301 adetinin mahkemeye sevk edilirken 155 adetinin tahkikat altında olduğunu belirtti. Çete, ayni tarihler arasında 1022 adet trafik dosyası tanzim edildiğini ve bu dosyaların da 673’ünün mahkemeye sevk edilip, 349’unun tahkikat altında olduğunu söyledi. Çete, tahkikat altında olan cürüm ve kabahat dosyalarının sebebinin ise uzmanlık raporu ve etüt olduğunu belirtti. Çete, 2021 yılı içerisinde 249 kayıtlı emare olduğunu söyledi. Çete, Lefkoşa’da 1 Ocak ile 6 Ağustos tarihleri arasında çeşitli suçlardan dolayı Bin 280 kişinin tutuklandığını ve 6 Ağustos tarihi itibariyle hücrelerde 21 kişinin tutuklu bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Cezaevinde 564 tutuklu var

Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem, cezaevinde toplam 564 tutuklu bulunduğunu ve 254’ü ağır cezalı, 108’i hafif, 202’sinin hükümsüz tutuklu olduğunu belirtti. Bilmem, Lefkoşa Kaza Mahkemesi ile ilgili olarak hükümsüz tutuklu bulunanların sayısının 25 kişi olduğunu söyledi.

Denetimli serbestliğe 69 başvuru

Savcı Attila Enver Etkin, tanık olarak Başbakanlık Denetimli Serbestlik Kurulu Üyesi Müfettiş Muavini Mustafa Hidayet’i dinletti. Hidayet, 1 Eylül 2019 ile 31 Eylül 2021 tarihleri arasında Denetimli Serbestlik seçeneğini kabul eden 69 kişinin başvurduğunu söyledi. Süreci 22 kişinin başarı ile tamamladığına değinen Hidayet,

1 kişinin süreci başaramadığını söyledi. Hidayet, son olarak sürece devam eden 46 kişi olduğunu belirtti.

Hidayet, Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde uzman psikiyatrist kontrolünde kan ve idrar örneği vermesi gerekirken, laboratuvarda çıkan yangın sonucu bu tahlillerin gerçekleştirilemediğini mahkemeye aktardı. Başkan Nüvit Gazi, 2 yıllık süreçte ve pandemi nedeniyle 4 aylık da kapalı süreçte zor koşullar altında 3’ü cinayet, 14’ü duruşma, 553 davayı neticelendirdiklerinin altını çizdi. Gazi, özveri ile çalışan herkese teşekkür edip, 2019-2021 adli yılın kapanışını gerçekleştirdi.