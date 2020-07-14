Suçlarda patlama var

Suna ERDEN

Gönyeli’de faaliyet gösteren bir restoranın park yerinde eski kız arkadaşını darp edip, öldürmekle tehdit eden Akan Özçimen şikayet üzerine tutuklandı.

Zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarılırken, duruşmada 2018 yılında da aynı şahsa karşı darp suçu işlediği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, Akan Özçimen’in 11 Temmuz 2020 tarihinde saat 22.30 sıralarında Gönyeli’de faaliyet gösteren bir restoranın park yeri içerisinde eski kız arkadaşı Y.B’yi başka biriyle birlikte olduğu gerekçesiyle boğazından tutup sıkarak yere ittiğini söyledi. Polis, zanlının Y.B.’yi “İstediğin kadar polise git. Ya seni bu adadan attıracağım ya da öldüreceğim” demek suretiyle tehdit ettiğini belirtti.

Polis, zanlının 12 Temmuz 2020 tarihinde tutuklandığını, 2018 yılı içinde de Y.B.’ye karşı ciddi darp suçu işlediğine dair hakkında şikâyet olduğunu belirtti.

Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme, iki kefilin 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve zanlının 6 bin TL nakit teminat yatırması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.