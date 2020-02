Suçlarını kabul ettiler

Zaman içerisinde hasara uğramış araçlarını sigortaya yaptırmak için kasıtlı kaza yaptıkları ortaya çıkarak tutuklanan Barış Umut Aydoğdu ve Büşra Cengiz hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlılar hakkındaki iddiaları aktaran polis, Barış Umut Aydoğdu ile Büşra Cengiz’in 31 Ocak 2020 tarihinde saat 12.45 sıralarında Girne’de Zeytinlik köyü Alemdağ sokakta LS 260 plakalı araç ile LY 472 plakalı aracı bilerek çarpıştırdıklarını ifade etti.

Polis, zanlıların LS 260 plakalı aracın ön kısmını LY 472 plakalı aracın arka kısmına vurmasını sağladıklarını belirtti.

Soruşturma memuru, zanlıların daha sonra polisi arayıp ihbarda bulunduğunu, olay yerine giden trafik ekiplerine kaza yaptıklarına dair yalan bilgi verdiklerini söyledi. Yapılan araştırma sonucu kazanın kasıtlı yapıldığının tespit edildiğini kaydeden polis, her iki zanlının tutuklandığını ve mahkemeye çıkarılarak haklarında 2 gün emir alındığını belirtti.

Mesele ile ilgili başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiklerini kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme her iki zanlının 7 bin 500 TL nakit teminat yatırmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmalarına ve her biri için bir kefilin 30’ar bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.