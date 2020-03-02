Şüphe ele verdi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da önünde seyreden araca çarparak kaza yapan Yasin Maher Al Etwan’ın aracında uyuşturucu hap ve yeşil reçeteye tabi ilaçlar bulundu. Şüpheli harektler sergilemesi üzerine aracında yapılan aramada uyuşturucu bulunarak gözaltına alınan zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede konuşan zanlı, yeşil reçeteli ilaçları yasal yoldan elde ettiğini öne sürdü.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, Yasin Maher Al Etwan'ın 29 Şubat 2020 tarihinde, saat 16.30 sıralarında, Lefkoşa’da yönetimindeki araçla bir başka araca arkadan çarpıp kaza yaptığını söyledi. Kaza mahalline giden trafik ekiplerinin zanlının hareketlerinden şüphelendiğini, araçta arama yaptıklarını belirten polis, 3 adet MDMA türü hap ile 23 adet yeşil reçete ile alınan hap bulduklarını ifade etti. Polis, durumun narkotik ekiplerine bildirildiğini, zanlının gözaltına alınarak hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. Sorgulanan zanlının ifadesinde uyuşturucu hapları Lefkoşa'da bir şahıstan aldığını, yeşil reçeteli ilaçları ise kendisine ait olduğunu iddia ettiğini kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 3 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi kabul ederken, söz hakkı verilen zanlı, “İlaçlar benim. Doktor reçetesi ile aldım” iddiasında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2020, 11:08