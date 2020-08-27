Şüphe ele verdi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından park halinde bulunan aracı içerisinde şüpheli vaziyette görülen Uğur Özbayır’ın (32) üzerinde yapılan aramada bir gram uyuşturucu bulundu. Gözaltına alınan zanlının evinde de arama yapıldı. Yapılan aramada 168 gram daha uyuşturucu ele geçirildi.

Tutuklanarak hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru Osman Üreten, 25 Ağustos 2020 tarihinde, saat 14.30 sıralarında, park halinde bulunan aracı içerisinde şüpheli vaziyette görülen zanlı Uğur Özbayır’ın üzerinin arandığını ve bir adet uyuşturucu ile karışık ucu yanık sigara bulunduğunu söyledi. Zanlının ikametgahının da arandığını aktaran Üreten, 168 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini belirtti.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren Üreten, mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 2 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.