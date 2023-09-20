Şüpheli bir durum

Lefkoşa’da yaşayan 23 yaşındaki Muhammed Bedi Avcı dün sabah kalmakta olduğu 3 katlı apartmana ait araç park yerinde ölü olarak bulundu.

Taksi şoförü olduğu öğrenilen Muhammed Bedi Avcı’nın cansız bedeninin saat 08.30 sıralarında bulunduğu belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, intihar, cinayet veya kaza gibi tüm olasılıklar üzerinde durduğu bilgisi elde edildi.

Kesin ölüm nedeninin tespiti için Avcı’ya bugün otopsi yapılacağı kaydedildi.

Dayısı: Yüksekten düştü

Bu arada Muhammed’in dayısı Mehmet Uçar, sabah saat 06.00 sıralarında Avcı’nın abisinin kendisini telefonla arayarak, “Kardeşim damdan düştü” dediğini anlattı.

Olay yerine gittiğini ifade eden Uçar, yeğeni olan Avcı’nın intihar etmediğini, hayatına kıyacak biri olmadığını dile getirdi.

Avcı’nın düşerken, ikinci katın korkuluklarına çarptığını ifade eden Uçar, “Yüksekten düştüğü kesin ancak nasıl olduğunu bilmiyoruz” diye konuştu.