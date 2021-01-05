Sürücü serbest kaldı

Lefkoşa’da bebek arabasına çarparak 18 aylık Deniz Güçlü’nün yaralanmasına neden olan Nnamdi Elvis Ekwe dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Deniz bebeğin durumunun iyiye gittiği, zanlının tutuklu kalmasına gerek olmadığı belirtilerek, teminat talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 30 Aralık 2020 tarihinde saat 11.10 sıralarında dikkatsizlik sonucu Lefkoşa'da Atatürk Caddesi üzerinde, içerisinde 18 aylık Deniz Güçlü’nün bulunduğu bebek arabası ile arabayı ittiren bakıcısı Dilek Hatay Bayraktaroğlu’na çarpıttığını söyledi.

Polis, çarpmanın etkisiyle savrulan bebek arabasının yolun solunda park edilen 3 farklı araca çarptığını mahkemeye aktardı.

Polis, kaza sonucu Deniz Güçlü ile bakıcısının yaralanarak, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını söyledi.

Polis memuru, Dilek Hatay Bayraktaroğlu’nun ilk yardım tedavisine müteakip taburcu olduğunu, ancak beyin kanaması geçiren bebeğin, çocuk yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını, Nnamdi Elvis Ekwe’nin ise tutuklandığını kaydetti.

Polis, bebeğin 3 gün süren tedavisinin ardından durumunun iyiye gittiğini, yoğun bakımdan çıkarıldığını açıkladı. Polis, Deniz bebeğin durumunun iyiye gittiğini, zanlının tutuklu kalmasına gerek olmadığını ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 15 bin TL nakit teminat yatırması ve 2 kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.