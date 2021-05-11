Tanıyanlar şokta

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 2017 yılında imam nikâhlı eşi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülen Halime Çetin’in abisi Ahmet Çetin, eşinin boğazını keserek katletti.

Ahmet Çetin’in Gazimağusa Belediyesinden emekli olduktan sonra eşiyle Mersin’e yerleştiği belirtildi. Cinayet haberi Gazimağusa’nın Maraş bölgesinde şok etkisi yarattı.

Sözcü’de yer alan habere göre; olay, 7 Mayıs 2021 tarihinde saat 14.00 sıralarında Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi Müftüler Sokak’ta, 3 katlı bir apartmanın 3’üncü katında meydana geldi.

Ahmet Çetin ile 3 yıl önce evlendiği Semra Çetin arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışma sırasında Ahmet Çetin, mutfaktan aldığı bıçakla Semra Çetin’i defalarca bıçaklayıp, öldürdü.

Uyanınca annesinin cansız bedeniyle karşılaştı

Semra Çetin hayatını kaybederken, Ahmet Çetin ise kaçtı. Olay sırasında uyurken seslere uyanan Semra Çetin’in ilk evliliğinden olan kızı S.G., odadan çıkınca annesini yerde hareketsiz yatarken buldu. S.G.’nin çığlıklarına komşuları koştu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Semra Çetin’in cansız bedeni, otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Semra Çetin’i öldürüp kaçan Ahmet Çetin, 8 Mayıs’ta yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı aynı gün mahkemeye çıkarılmak için götürüldüğü Erdemli Adliyesinde ikinci kattan atlayarak intihar etti.

Kız kardeşi cinayet kurbanı

Ahmet Çetin’in KKTC’de yaşayan kız kardeşi Halime Çetin, 4 Ekim 2017’de birlikte yaşadığı Hayrettin Özcömert tarafından av tüfeği ile vurularak öldürülmüştü. Hayrettin Özcömert, aynı silahla intihara teşebbüs etmiş, ağır yaralı olarak kurtarılmıştı. Özcömert, 2018 yılında ağır ceza mahkemesinde yargılanarak, 35 yıl hapse mahkûm edilmişti.