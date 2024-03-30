Tatil kötü bitti

Girne’de faaliyet gösteren bir otelde sahte 250 dolar tedavüle sürdükleri tespit edilerek tutuklanan Tarık Efe Niksarlı ve Kerem Tanbova dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlıların tedavüle sürdükleri paranın yanı sıra üzerlerinde yapılan aramada bin 253 sahte dolar bulduğu açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, Girne’de faaliyet gösteren bir otelde müşteri olarak bulunan Tarık Efe Niksarlı ve Kerem Tanbova’nın 27 Mart 2024 tarihinde 5 adet 50’lik banknottan oluşan toplam 250 ABD Doları parayı tedavüle sürdüklerinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlıların tutuklandığını, tedavüle sürdükleri paranın yanı sıra üzerinde yapılan aramada ise, 3 adet birlik, 3 adet 50’lik ve 11 adet 100’lük banknot olmak üzere toplam bin 253 sahte ABD doları bulduklarını açıkladı.

Polis, tutuklanan zanlıların ifadelerinde sahte paraları bir şahıstan aldıklarını iddia ettiklerini belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, aranan emareler olduğunu ve bir şahıs olduğunu belirterek, zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

