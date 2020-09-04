17 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye giren Hüseyin Güngeldi tecavüzden yargılanacak

Suna ERDEN

Lefkoşa Türk Lisesi’nde Beden Eğitimi Öğretmeni olarak görev yaptığı dönemde 17 yaşındaki kız öğrencisiyle cinsel birliktelik yaşadığı gerekçesiyle tutuklanan Hüseyin Güngeldi (39) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı 6 gün süren tutukluluk süresinin ardından dün teminat talebi ile öğleden sonra Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Soruşturmasını tamamlayan polis, zanlının ceza yasasında uzun süreli hapis öngören cinsel tecavüz suçundan yargılanacağını, ayrıca kamu görevinden ihraç edildiği için kaçma olasılığı olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Savunmanın itiraz etmesi üzerine saat 13.00 sıralarında başlayan duruşma akşam 18.00’de tamamlandı.

Mahkeme, işlendiği iddia edilen suçun ağır bir suç olduğunu belirterek, tutuklu yargı kararı verdi.

Zanlı Güngeldi, 3 ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderildi.

Zanlı, Fasıl 154 Ceza Yasası’nda yer alan “Koruma ve bakım sorumluluğu olan kişilere cinsel tecavüz” suçlamasıyla ağır ceza mahkemesinde yargılanacak.

Polis: Kaçabilir

Öğrencisine tecavüz etmekle suçlanan zanlı Güngeldi, 6 gün süren tutukluluğun ardından dün teminat duruşmasına çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının ceza yasasında müebbet hapis öngören “özel hayatın gizliliğine aykırı hareket” ve “cinsel tecavüz suçlarından” yargılanacağını, ayrıca kamu görevinden ihraç edildiği için kaçma olasılığı olduğunu belirtti. Polis, ayrıca zanlının E.S. ile tanık ifadelerine etki edebileceğini savunup, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Güngeldi: Kaçmayacağım



Zanlının avukatları Altan Erdağ ve Kıvanç Manyera, tutuklu yargı talebi üzerine itiraz etti.Savunma, Güngeldi’nin yargılamadan kaçmayacağını öne sürüp, teminatla serbest bırakılmasını talep etti. Avukatları, Hüseyin Güngeldi’yi tanık olarak da dinletti.Güngeldi, 6 aydır aleyhine gelecek ceza davalarını bildiğini ve yargılanmaktan kaçmayacağını beyan etti. Zanlı, tüm ailesinin burada olduğunu, kaçma niyeti olsaydı bunu daha önce yapma imkanı olduğunu iddia etti.Avukatlar, ayrıca zanlıya kefil olacak üç akrabasını tanık olarak dinletti.Davaya bakan savcı İbrahim Ruso, suçun ciddi olduğunu ve zanlının yargılanmaktan kaçabileceğini savunup, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Kanıtlar var

Yargıç Temay Sağer, zanlı Hüseyin Güngeldi’nin E.S. isimli öğrencisiyle mesai saatleri içinde, defalarca cinsel ilişki yaşadığına dair bulgular ve suçlamaları destekler nitelikli WhatsApp görüşmeleri olduğuna değindi. Sağer, zanlının mahkum olması halinde uzun süreli hapis cezası almasının kuvvetle muhtemel olduğunun altını çizip, üç ayı aşmamak üzere Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Ne olmuştu

Lefkoşa Türk Lisesi’nde Beden Eğitimi Öğretmeni olan Gülgeldi’nin öğrencisiyle ilişki yaşadığı iddia edilmişti. Bunun üzerine Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 2020 yılı Mart ayında olayın soruşturmasını başlatmıştı. Güngeldi açığa alınmış, soruşturma sonucu bazı delillere ulaşılması üzerine meslekten ihraç edilmişti.

Lise öğrencisi E.S. de 25 Şubat tarihinde karakola giderek, ifade verip, öğretmeni Hüseyin Güngeldi’den şikâyetçi olmuştu. E.S. gönül ilişkisi yaşadığı öğretmeniyle birçok evde cinsel ilişki yaşadığını anlatmış, ayrıca çıplak fotoğraflarını başkalarına gönderdiğini söyleyerek, şikayetçi olmuştu.

Polis tarafından başlatılan soruşturma sonucu Hüseyin Güngeldi 28 Ağustos 2020 tarihinde tutuklanmıştı.

Ayrıca zanlının E.S. ile cinsel ilişkiye girdiği iki evin sahibi de tutuklanmış, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Zanlı Güngeldi, bir süre önce meslekten ihraç edilmişti.