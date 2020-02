Teminat 240 bin TL

Suna ERDEN

Girne’de gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet operasyonunda tutuklanan Nuri Can, Uğur Can, Deniz Demirbaş ve Sadık Akgül hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Girne’de Mali Şube ekiplerinin 7 Şubat 2020 tarihinde FEO Elegance sitesinin bir dairesine yaptığı operasyonda tespit edilen yasa dışı bahis sitelerine finans hizmeti verdikleri belirlenen zanlılar dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, Nuri Can, Uğur Can, Deniz Demirbaş’ın birçok yasa dışı bahis sitesine finans hizmeti sağladıklarını, Sadık Akgül’ün ise sorumluları olduğunu aktardı.

Zanlıların bahisten elde ettikleri paraları Sadık Akgül’e teslim ettiklerini kaydeden polis memuru, meseleyle ilgili bilgisayar, cep telefonu, flash bellek, hard disk gibi emarelerin toplandığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların etki etme olasılığı kalmadığını kaydeden polis, teminat talep etti.

4 zanlı için 8 kefil

Yargıç Meltem Dündar, Nuri Can’ın 50 bin TL, Uğur Can ile Deniz Demirbaş’ın 20 şer bin, Sadık Akgül’ün ise nakit 150 bin TL teminat yatırmasına emir verdi.

Dündar, Can için iki kefilin 300’er bin TL, Uğur Can ve Deniz Demirbaş için 2’şer kefilin 300 bin TL ve Sedat Akgül için de iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına karar verdi.