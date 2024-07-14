Teminat ile serbest kaldılar ama rahat durmuyorlar….

Gazimağusa’da 2021 yılında meydana gelen ZAGATO isimli eğlence mekanını savaş alanına çeviren zanlılar Muhammed İkbal Toğrulca ve Cem Ozan Baran bu kez bir şahsı telefonla ölümle tehdit etti.

Tehdit edilen ve polise başvuran vatandaş etkili önlemlerin alınmasını talep ederek, “KKTC de bu tarz insanlar tarafından huzur kalmadı bu şahısların deport edilmesi için neyi bekliyorlar illa ölmemiz mi gerek” diyerek yaşadıklarına isyan etti. Türkiye Cumhuriyetinde’de savcılık ve Emniyet güçlerinede şikayet eden vatandaş “İçişleri Bakanımız Sayın Dursun Oğuz’u göreve davet ediyoruz bu tarz şiddet olaylarının arttığı bir dönemde vatandaşların ve ailelerin huzuru için bu tarz zanlılar için pratikte’de önlemler alınması gerekmektedir bunlarla ilgili yasalarımız hali hazırda mevcuttur ve bir an önce bu zanlıların deport edilmesi elzemdir” ifadelerini kullanarak yetkilileri göreve davet etti.

Elde edilen bilgilere ve resmi kayıtlara göre, Muhammed İkbal Toğrulca’nın birinci derece akrabası olan Suat Toğrulca ise KKTC’de uyuşturucu ticareti yapmaktan dolayı daha önce KKTC’ye girişi men edilmişti.

Ne olmuştu?

Gazimağusa’nın Palm Beach bölgesinde faaliyet gösteren “Zagato Restoran Bar” isimli iş yerinde 2 grup arasında kavga çıkmıştı. Kavga nedeniyle iş yerinde 240 bin liralık zarar oluştuğu belirtilmişti. Olayın ardından tutuklanan zanlılar Mustafa Ceremeci, Demhat Orhan, Delil Kahraman, Serdar Cihan, Dursunali İspir, Muhammet İkbal Toğrulca ve C.B. teminat talebiyle mahkemeye çıkarılmıştı . Zanlılardan Mustafa Ceremeci aleyhine ek olarak nargile takımını savurup Ömer Kahraman’ın burnunun kırılmasına neden olduğu için vahim zarar suçlaması getirildi. Polis, işletme sahibinin çıkan kavga yüzünden kırılan eşyalar ve kavgadan dolayı hesap ödemeden mekandan kaçanların olduğunu söylediğini aktardı. Polis, iş yeri sahibinin yaklaşık 240 bin TL zarara uğradığını söylediğini açıkladı. Polis, zanlı avukatlarının sorusu üzerine, işletme sahibinin, kavga esnasında birçok müşterinin hesap ödemeden panik halinde kaçtığını ve zararının 240 bin TL olduğunu iddia ettiğini açıkladı. Teminatla serbest kaldılar Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, Mustafa Ceremeci, Serdar Cihan ve Dursun Ali İşpir’in 3’er bin TL nakdi kefalet ödemesine ve birer kefilin, lehlerinde, 50’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi. Mahkeme, Demhat Orhan, Delil Kahraman, Muhammet İkbal ve C. B.’ın ise 15’er bin TL nakdi kefalet ödemesine karar vermişti.



Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2024, 16:41