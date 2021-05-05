Teminatla serbest

Suna ERDEN

Türkiye’deki şirketinin KKTC’deki şubesine pandemi yardımı alabilmek için iş yerine adına olan kira sözleşmesini sahtelediği belirtilen Aysu Emre İnal hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, Girne Vergi Dairesi’nin 30 Nisan 2021 tarihinde, Mete Güven Muhasebe ofisinden Akana Medikal Eğitim Danışmanlık Tekstil Ürünleri ve Ticaret isimli şirket tarafından kendilerine sunulan 1 Nisan 2021- 1 Mayıs 2021 tarihlerini kapsayan kira sözleşmesinin fotokopisinin sahte olabileceğine dair şikâyetçi olduğunu söyledi.

Polis, daire yetkililerinin, Mustafa Bilgiç’in mal sahibi olduğunu, ancak muhasebe ofisi tarafından gönderilen kira sözleşmesi fotokopisi üzerindeki imzanın, ellerindeki mevcut sözleşme üzerindeki Mustafa Bilgiç'in imzası arasında fark olduğunu söylediklerini aktardı.

Polis, vergi dairesine gönderilen sözleşme fotokopisinin alındığını, Mustafa Bilgiç’e gösterildiğini açıkladı.

Polis memuru, Mustafa Bilgiç’in fotokopi üzerindeki imzanın kendisine ait olmadığı beyanında bulunduğunu ifade etti.

Polis, Bilgiç’in ifadesinde Aysu Emre İnal’la 1 Kasım 2020- 30 Ekim 2021 kapsayan ve “Akana Yaratıcı Drama ve Danışmanlık Merkezi” adına bir sözleşme yaptığını söylediğini aktardı.

Evinde sahte belge bulundu



Polis, bunun üzerine Aysu Emre İnal'dan izahat istendiğini; yeni sözleşmenin Mustafa Bilgiç’in eşi olan Pembe Bilgiç ile site görevlisi olan Ahmet Dişikırık tarafından kendisine 29 Nisan’da ulaştırıldığını beyan ettiğini ifade etti.Polis, Pembe Bilgiç ve Ahmet Dişikırık'tan yapılan soruşturmada ise herhangi bir yeni sözleşme hazırlanmadığı ve Aysu Emre İnal'a böyle bir sözleşme ulaştırılmadığının tespit edildiğini aktardı.Polis memuru, Mete Güven Muhasebe Ofisinden yapılan soruşturmada Aysu Emre İnal'a ait Akana Medikal Eğitim Danışmanlık Tekstil Ürünleri ve Ticaret isimli şirketin Türkiye’de tescilli olduğunu,bir şubesini KKTC’de açtığını, Türkiye Ticaret Bakanlığından kira yardımı alması için kira sözleşmesini, Gelir ve Vergi Dairesinde onaylatması gerektiğini öğrendiklerini açıkladı.Polis memuru, zanlının Girne’deki, ikametgahında yapılan aramada laptop, printer, iş yerinde yapılan aramada ise sahte olduğuna inanılan 3 kira sözleşmesi, bir adet hard disk, printer ve PN 322 plakalı arabası içerisinde bir adet daha Laptop ve cep telefonu bulunarak emare aldığını aktardı.Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde soruşturmanın tamamlandığını, belirterek, teminat talep etti.Mahkeme, bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması, zanlının 30 bin TL nakit teminat yatırması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.