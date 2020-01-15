Tercihleri takılar

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa ve Yeniboğaziçi’nde bir günde iki eve girerek hırsızlık yaptıkları belirtilen Mehmet Ümit Horç, Halil Dağlı ve Derya Tat tespit edilerek önceki gün tutuklandı.

Girdikleri evlerden ziynet eşyası çaldıkları açıklanan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Halil Metin, 19 Kasım 2019 tarihinde, Mehmet Ümit Horç ile Halil Dağlı’nın, Gazimağusa’da, Glapsides bölgesinde bulunan bir eve mutfak kapısından girdiklerini ancak içeriden herhangi bir şey almadan çıktıklarını söyledi. Zanlıların 31 Aralık 2019 tarihinde ise, zanlı Derya Tat’ın kullanımındaki araç ile Glapsides bölgesinde başka bir eve mutfak kapısından girerek, yatak odası kısmından 4 çift küpe ile 3 adet bilezik sirkat ettiklerini söyledi.

Zanlıların, aynı tarihte, yine zanlı Derya Tat tarafından Yeniboğaziçi’ne götürüldüğünü ve bir eve daha girerek yatak odasından, 12 adet gümüş KKTC tuğrası sirkat ettiklerini belirten Metin, yapılan güvenlik kameraları incelemesi sonucu tespit edilerek önceki gün tutuklandıklarını ifade etti.

Zanlı Halil Dağlı’nın gönüllü ifade vererek işledikleri suçları itiraf ettiğini belirten Metin, soruşturmanın yeni başladığını bildirerek, mahkemeden süre talep etti.

Savunma: Keser sapı ile dövdünüz

Zanlıların avukatı tutukluluk talebine itiraz etmezken, Halil Dağlı’dan alınan ifadenin gönüllü olmadığını savunarak, tahkikat memuruna, “Müvekkilimi keser sapı ile döverek zorla ifadesini aldınız” suçlamasında bulundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, soruşturmanın yeni başladığına dikkat çekerek, zanlıların, 3’er gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.