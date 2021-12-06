Terör estirdiler

Suna ERDEN

Girne Akçiçek Devlet Hastanesi’nde dün sabaha karşı yaşanan olayda alkollü çift olay çıkardı.

Sağlık çalışanlarını darp eden alkollü çift, hastaneye de zarar verdi. Şikâyet üzerine gözaltına alınan çift, karakola götürülürken polis aracına zarar verdi. Zanlılarla ilgili soruşturma sürerken, hastanede yaşanan olay sağlık camiasında tepkiye yol açtı.

Polisten yapılan açıklamaya göre; dün sabah saat 05.00 sıralarında alkol tesiri altında bulunan A.Ö.(E) ile eşi 31 yaşındaki V.Ö.(K) Girne Akçiçek Hastanesi Acil Servisi'nde olay çıkardı.

A.Ö. kendisine yeterli müdahale yapılmadığı gerekçesiyle, acil serviste görevli 29 yaşındaki görevliyi darp etti. V.Ö.(K) ise acil servisin muayene odasında asma tavana monteli olan perdeyi tutup çekmek suretiyle asma tavanın sökülmesine sebep oldu.

Olay polise bildirilince karı koca gözaltına alındı. Çift Girne Adli Şube’ye götürülürken, V.K. tekme atarak polis aracına da zarar verdi. V.Ö.’nün tekmeleri sonucu polis aracının iç kısmı kırıldı.



Haklarında soruşturma başlatılan zanlılardan A.Ö.’nün 112, eşi V .Ö.’nün ise 175 promil alkollü olduğu belirlendi.

Saldırıya tepki yağdı

Zanlılarla ilgili soruşturma sürerken, hastanede yaşanan olay sağlık camiasında tepkiye yol açtı. Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası “kendini bilmez bir vatandaşın” acil servisteki meslektaşlarını darp ettiği, darp edilen kişi sayısının 4 olduğu ve olayın detaylarının ilerleyen süreçte paylaşılacağı ifade edildi.

Girne Akçiçek Hastanesi’nde görev yapan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özcan Hüdaverdi, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, “Yazıklar olsun! Pandemi sürecinde canla başla gece gündüz özveri ile çalışan tüm sağlıkçıları yüreğinden hançerle vurdular” ifadelerini kullandı. Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde görev yapan Nöroloji Uzmanı Dr. Leman Ergüven ise, yaşanan şiddet olayına ilişkin “Yazdım sildim, yazdım sildim… Yazdığım ya çok hafif kalıyor bu hadsizliğe ya da dilime yakışmayacak kadar ağır!” açıklaması yaptı.

HAKSEN’den kınama

HAKSEN, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde sağlık emekçilerinin darp edilip, Acil Servis’e maddi zarar verilen olayı kınadı, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ve sağlık emekçilerine destek belirtti.

HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu yazılı açıklamasında, “Özellikle son 2 senedir içinden geçtiğimiz pandemi döneminde, emekleri ve verdikleri mücadeleyle her zamankinden daha büyük saygıyı hak eden sağlık emekçilerimize yapılan her türlü saldırının karşısında olduğumuzun bilinmesini isteriz” dedi.

Bu gibi olayların, başkalarına da cesaret vermemesi ve örnek teşkil etmemesi açısından hem Sağlık Bakanlığı hem de hükümet nezdinde en yüksek perdeden kınanmasının önemini vurgulayan Büyükoğlu, darp edilen sağlık emekçilerine geçmiş olsun dileklerini iletti, olayın aydınlatılmasını istedi.