Tümü ağır cezada yargılanacak

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta meydana gelen bıçaklı ve sopalı kavganın ardından Zanlılar, dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olay bir kez daha aktarılarak, teminat talep edildi. Zanlılar ağır ceza mahkemesinin yetkisine giren suçlardan yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.

Polis, zanlının bu esnada küfür ettiğini de belirtti. Getirmez’in de sopayla Mustafa Yumuşak'ın vücudunun çeşitli yerlerine vurmak suretiyle darp ettiğini açıkladı.

Biri avucundan, diğeri kolundan yaralandı

Polis memuru, Getirmez ile Yumuşak arasındaki kavgaya olay yerinde bulunan Özcan Söğüt ve Eyüp Tavşan’ın da dahil olduğunu belirtti. Polis, Özcan Söğüt’ün henüz tespit edilemeyen bıçağı korkutmak amacıyla Mustafa Yumuşak'a gösterdiğini söyledi.

Polis memuru, Mustafa Yumuşak’ın ise Özcan Söğüt’ün elinden bıçağı almak istediğini, bu nedenle sağ avuç içerisinin kesildiğini belirtti.

Polis, Özcan Söğüt’ün kolunda da zanlının elindeki bıçağın değmesi sonucu 4 santim kesi oluştuğunu açıkladı.

Eyüp Tavşan’ın da Yumuşak'ın vücudunun muhtelif yerlerine elleri ile vurmak sureti ile ciddi şekilde darp ettiğini belirtti.

Polis, olayda yaralanan Söğüt ve Mustafa Yumuşak’ın Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin acil servisinde yapılan tedavisine müteakip taburcu olduğunu söyledi. Polis, tüm zanlıların tutuklanarak, haklarında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, soruşturma amaçlı haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti.

Polis memuru, bu süre içerisinde gerekli araştırmanın yapıldığını belirterek, zanlıların davalarında hazır olması için uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Suçlamalar ciddi

Mahkeme, Mustafa Yumuşak’ı 10 bin nakit teminat yatırması ve bir kişinin imzalayacağı 150 bin TL tutarındaki kefalet senediyle tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Zanlı Yumuşak, ileride, “yaralama, kanunsuz bıçak taşıma, korkutmak maksadıyla bıçak taşıma, kasti hasar ve ciddi darp” suçlarından yargı önüne çıkacak.

Zanlılar 15’er bin nakit teminat ve her biri için bir kefilin 150’er bin TL kefalet senediyle serbest bırakıldı.

Tüm zanlılar ağır ceza mahkemesinde yargılanacak.

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2023, 10:00