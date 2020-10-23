UBP Genel Başkanlığı yarışı'nda sayı 7 oldu

Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasının ardından, Ulusal Birlik Partisi’nde (UBP) genel başkanlık yarışı tırmanmaya başladı. Diyalog’un iki gün önce açıkladığı 6 adayın yanı sıra dün de Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz bir açıklama yaparak “Bu yarışta ben de varım” dedi.

Dursun Oğuz’la birlikte UBP’de aday sayısı 7’ye yükseldi. Adayların tümünün milletvekili olması, kurultay sonrasında Başbakanlık görevini üstlenme arzusundan kaynaklanıyor. Hasan Taçoy, Faiz Sucuoğlu, Zorlu Töre, Ünal Üstel, Nazım Çavuşoğlu, Oğuzhan Hasipoğlu ve Dursun Oğuz’un yanı sıra eski Ekonomi Bakanı Sunat Atun’un nasıl bir karar alacağı merak konusu oldu.

Bu arada, aylardan beri İstanbul’da yaşayan ve meclis toplantılarına da katılmayan eski genel başkan Hüseyin Özgürgün’ün adaya dönerek aday olması yönünde girişimler yapılıyor. Özgürgün’ün yakın arkadaşları “Kıbrıs’a dönerek genel başkanlığa aday olması halinde çok şey değişebilir” diyor.

Oğuz: Tek amacım inançla çalışmak olacaktır

UBP Gazimağusa Milletvekili Dursun Oğuz, UBP Genel Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı. Oğuz, yaptığı yazılı açıklamada, UBP’nin şanlı bayrağını daha iyi yerlere taşımak, her UBP’linin olduğu gibi şahsı için de büyük bir onur olduğunu vurgulayarak, “Partime olan sevgimi ve vatanıma olan hizmet aşkımı siz değerli üyelerimizin de desteğiyle UBP Genel Başkanlığı ile taçlandırmak istiyorum” dedi.

KKTC siyasetinin amiral gemisi Ulusal Birlik Partisi’nin Cumhurbaşkanlığı seçiminden zaferle çıktığını, partide yeni bir bayrak değişimi vaktinin geldiğini dile getiren Oğuz şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk halkının ve UBP’nin kavgaya değil uzlaşıya, kutuplaşmaya değil birlik içinde olmaya ihtiyacı vardır. Bu birliktelikte en büyük gücümüz hür ve başı dik yaşama arzumuz ile Türkiye Cumhuriyeti’yle ayrılmaz bütünlüğümüzdür.

Bakanlık dönemimde olduğu gibi Genel Başkanlığımda da tek amacım sadece ve sadece azimle ve büyük bir inançla çalışmak olacaktır.”

Sucuoğlu: Resmi başvuruyu yapacağız

Bakan Faiz Sucuoğlu da adaylık için yola çıktığını, adaylığının resmileşmesinin ise pazartesi olacağını belirtti. Sucuoğlu, yaptığı açıklamada, “Pazartesi manifestomuzu açıklayarak resmi başvuruyu yapacağız” dedi.

Sucuoğlu, “Adaylık için süreç devam ediyor. Pazartesi mesai saati bitimine kadar müracaat kabul ediliyor. İsimler belli olacak. Yola çıktık. Ama bunun resmileşmesi pazartesi günü olacak. Hem manifestomuzu açıklamak, hem de gidip kaydımızı yapmak için. Şu an çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Hükümet senaryoları ve erken seçim iddialarını da değerlendiren Sucuoğlu, içinde bulunulan pandemi ve ekonomik koşullar nedeniyle erken seçime gitmenin doğru olmayacağın vurguladı.

Pandeminin kış aylarında seyrinin değişebileceğini ifade eden Sucuoğlu, “Erken seçim 4-6 ay arası bir kayıp demektir. Erken seçim en geride olması gereken alternatif olarak kalıyor” dedi.

Çavuşoğlu: UBP’de bayrağı tutacak kişiyim

Bakan Çavuşoğlu, UBP Genel Başkanlığına aday olduğunu bizzat açıkladı.

Çavuşoğlu, “Halk için sorumluluklarımız olduğu düşüncesiyle gelecek nesillere hizmet etmek için aday olmaya karar verdim. UBP’de bayrağı tutacak kişiyim. Partide birçok aşamada görev yaptım.

Beş kez bakan oldum. Beni ayıran en büyük özellik siyaseti halk için yapıyor olmamdır” dedi.

Çavuşoğlu, katıldığı bir programda kendisine verilen tüm bakanlıklarda çağdaş bir vizyonla halkı kucaklayıcı çalışmaları olduğunu ve aldığı görevi iyi yapmak için çok çalıştığını ifade etti.

Üstel resmen açıkladı

UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel, UBP Genel Başkanlığına aday olacağını açıkladı.

Yazılı bir açıklama yapan Üstel, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile hemfikir, haklarımızı sonuna kadar koruyacağımız yeni ve daha güçlü bir geleceğe doğru gidiyoruz. Soluksuz yürüyeceğimiz bu yolda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin birleştirici gücü Ulusal Birlik Partisi'nde bayrak değişimi vakti gelmiştir. Bu bayrak, sönmeyen güneşimiz ve ulusal davamızın da yegane timsalidir” ifadelerini kullandı.

Diyalog, 21 Ekim’de duyurmuştu

Diyalog, 21 Ekim tarihli sayısında ‘Şimdilik 6 aday var’ başlığı ile yayımladığı haberde Hasan Taçoy, Faiz Sucuoğlu, Zorlu Töre, Ünal Üstel, Nazım Çavuşoğlu ve Oğuzhan Hasipoğlu’nun genel başkanlık için yarışacağını duyurmuştu.

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2020, 10:36