Üç kişi aranıyor

Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde gece yarısı Monaf Alhakim’in önünü kesip ciddi şekilde darp ettikten sonra para ve cep telefonunu çalan, ayrıca aracının aksamlarını kırarak zarar veren Muhannad Elfauri, Feras Jaluta, Abubaker Mohammed Elsaeiti, Abdulhamid Mustafa Almetsho, Abdulhamid Mohedin Abdulrazag Arift, Abdalla Mohamed’in ardından suçla bağlantılı bir kişi daha yakalandı. Meselede 7’nci zanlı olarak gözaltına alınan Ayoub Aghnaiya dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, Muhannad Elfauri, Feras Jaluta, Abubaker Mohammed Elsaeiti, Abdulhamid Mustafa Almetsho, Abdulhamid Mohedin Abdulrazag Arift, Ayoub Aghnaiya ve Abdalla Mohamed’in 1 Ocak 2021 tarihinde saat 00.30 sıralarında Ortaköy'de faaliyet gösteren bir iş yerinin önünde Monaf Alhakim’i ciddi bir şekilde darp ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların darp suçunun ardından Alhakim’in aracının ön ve arka lambalarını, bagaj kısmı ve her iki dikiz aynasını kırdıklarını belirtti.

Polis, zanlıların daha sonra Alhakim’in cebindeki 150 lira ile cep telefonunu zorla aldıklarını açıkladı.

Polis, olayla ilgili ilk etapta Muhannad Elfauri, Feras Jaluta ve Abubaker Elsaeiti’nin 2 Ocak, Abdulhamid Almetsho ve Abdulhamid Abdulrazag’ın 3 Ocak, Abdalla Mohamed’in 8 Ocak tarihinde yakalandığını belirtti.

Polis şu ana kadar olayla ilgili tutuklanan zanlı sayısının 7’ye çıktığını ancak aranan 3 kişinin daha olduğunu belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini zanlının gönüllü ifade vermediğini ancak sözlü beyanları olduğunu ve bunların araştırılması gerektiğini belirterek, 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021, 11:34