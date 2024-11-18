Üç kişi yaralandı

Ülke genelinde meydana gelen dört farklı trafik kazasında, alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilen dört sürücü tutuklandı, üç kişi de yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza, önceki sabah saat 05.00 sıralarında, Girne-Alsancak Çevre Yolu’nun 6-7’nci kilometreleri arasında meydana geldi. Ece Hamide Ergin (K-29) 176 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UH 497 plakalı salon araç ile batıya doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde 120 miligram alkollü içki tesiri altında, aynı istikamete doğru giden Onur Uydur (E-31) yönetimindeki PJ 145 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da savrularak orta refüje çarpıp ve karşı şeride geçip durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Her iki araç sürücüsü de tutuklandı.

2 aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı

Ercan-İskele ana yolunda da kaza meydana geldi.

Polisten verilen bilgiye göre kaza, önceki sabah saat 08.00 sıralarında, Ercan-İskele ana yolunun 38-39’uncu kilometreleri arasında meydana geldi. Adeel Shahzad (E-38) yönetimindeki FH 248 plakalı kamyonet araç ile İskele’ye doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete giden ve trafik yoğunluğu nedeniyle yavaşlayıp duran İlkay Fidan (E-20) yönetimindeki NY 150 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Shafiq Muhammad (E-42), kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde gözetim altına alındı.

Sınırüstü Mezarlığı önünde meydana gelen kazada yaralanan olmazken, alkollü sürücü tutuklandı.

Kaza, önceki gün saat 14.00’te meydana geldi. Hüseyin Latif (E-47) 88 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki TVY 512 plakalı araç ile İskele’ye seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete giden ve trafiğin yavaşlaması sonucu duran Sefa Ünalan (E-28) yönetimindeki SB 557 plakalı aracın sol arka kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. TNY 512 plakalı araç sürücüsü Hüseyin Latif tutuklandı.

Alkollü sürücü kazaya yol açtı

Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, dün saat 01.30 sıralarında, alkollü sürücünün sebebiyet verdiği kazada 2 kişi yaralandı.

Alpay Matracı (E-26) 205 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki YM 918 plakalı salon araç ile seyrederken, tehlikeli mahalde dikkatsizce araç geçmeye çalıştığı esnada, aynı cadde üzerinde karşı istikametten gelen Berkecan Yıldız (E-21) yönetimindeki HM 898 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışma oldu.

Kaza sonucu yaralanan Alpay Matracı, aynı araçtaki yolcu Asena Şeyma Güngör (K-26) ile HM 898 plakalı araç sürücüsü Berkecan Yıldız Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



