Üçü serbest

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 29 yaşındaki M.A.’yı (E) kaçırarak ailesinden 2 milyon TL fidye isteyen Emir Akbelli, Beytullah Şengül, Mehmet Işık, Yusuf Akbelli, Osman Ercen, Yaser Rezapevur ve Ali Anıl Küçükçayı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Daha önce gerçekleştirilen teminat duruşmasını karar için erteleyen mahkeme, dün zanlılarla ilgili hükmünü verdi. Mahkeme, zanlılardan Yusuf Akbelli, Osman Ercen, Yaşar Rezapevur ve Ali Anıl Küçükçayır’ı, kaçma ihtimali oldukları yönünde bulgu yaparak 45 günü geçmemek şartıyla Merkezi Cezaevi’ne gönderdi. Yargıç, Emir Akbelli, Beytullah Şengül ve Mehmet Işık’ı, 100’er bin TL nakit teminat ve KKTC vatandaşı 2 kefilin, 700’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla davaları görüşülünceye kadar serbest bıraktı.

Ne olmuştu?

Zanlılar 22 Ocak 2025 tarihinde M.A.’yı Esentepe’deki evinden zorla kaçırdıktan sonra, Beytullah Şengül’ün telefonundan, Türkiye’deki ailesini arayarak, “2 milyon TL verin yoksa oğlunuzu Rum tarafına götürüp öldürürüz” diyerek, tehdit etmişti. İlk etapta Emir Akbelli ve Beytullah Şengül, ardından diğer 5 zanlı tutuklanmıştı.

Foto: Adam kaçırma zanlıları.

