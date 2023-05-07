Ülkede yasal statüsü yok

Suna ERDEN

Üçüz kardeşlerinden birinin kimliği ile Kuzey Kıbrıs’a giriş-çıkış yaptığı iddia edilen Ozan Koncaoğlu hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Şikayet üzerine tutuklanan Koncaoğlu yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Ozan Koncaoğlu’nun üçüz kardeşinin seyahat belgeleriyle ülkeye giriş-çıkış yaptığına dair yapılan şikayet üzerine tutuklandığını söyledi.

Polis, kimliği kullanılan kardeşin Türkiye’de polise giderek ihbar ettiğini belirtti. Türkiye Cumhuriyetinden gelen yazı ile araştırma başlattıklarını anlatan polis, bu yöndeki araştırmalarının sürdüğünü ifade etti.

Soruşturmayı yürüten polis, yapılan araştırmada zanlının 87 gündür ülkede yasal statüsü olmadığını ifade etti.

Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, ülkede kaçak yaşam sürdüğünü ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme, kardeşinin kimliğini kullandığına dair hakkında henüz bir kanıt olmayan zanlıyı ikamet izinsiz ülkede bulunma suçundan yargılanmak üzere 10 gün süreyle cezaevine gönderdi.