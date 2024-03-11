Üniversite adı altındaki kurum, yurt dışından getirdiği öğrencileri YÖKAS ile kayıt etti!

KURUMUN EĞİTİM BAKANLIĞI’NDAN ONAYLI OLDUĞU ANCAK YÖDAK’A KAYDI BULUNMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Burçin Korgan mahkemede olguları aktardı. Polis, 6 Mart 2024 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında, Cyprus Massachussetts Center Of Innovation isimli kurumda denetim yapıldığını söyledi. Polis, denetleme sonucu kurumun Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı olduğunu ancak YÖDAK’a kaydı bulunmadığını belirtti.

YÖKAS İLE KAYIT ETTİLER, YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ GETİRDİLER

Polis, kurumun öğrencilerini Yüksek Öğrenim Kayıt Sistemi (YÖKAS) kayıt ettirdiğini, üniversite öğrencisi belgesi verdiklerini ve muhaceret yaptıklarını açıkladı. Polis, kurumun bu şekilde yurt dışından öğrenci getirdiklerini söyledi.

Polis, ayrıca kurumun web sitelerinde yaptıkları yayınlarda okullarında alınan ön lisans ile Arap Emirlikleri’nde ve İngiltere’de yüksek lisans alabilecekleri şeklinde reklam yaptıklarını açıkladı.

Polis, yine bahse konu eğitim kurumuyla ilgili olarak yapılan soruşturmada tespit edilen makbuz defterinde birçok yazılmış makbuz bulunmasına rağmen kesilmediklerini, sadece 2. nüshalarının muhasebeye gönderildiğini tespit ettiklerini, olayın mali boyutunun araştırılması gerektiğini açıkladı.

BİRÇOK YABANCI ÖĞRENCİYE AİT KAYIT DOSYASI BULUNDU ANCAK ÖĞRENCİLERİN BAZILARINA ULAŞILAMADI

Polis, eğitim kurumunda birçok yabancı öğrenciye ait kayıt dosyası bulunduğunu ancak öğrencilerin bazılarına ulaşılamadığını söyledi.

ŞİRKET DİREKTÖRÜ TOLGA ATILGAN'IN HAKKINDA TUTUKLAMA EMRİ ÇIKARILDI

Polis, zanlılara ait cep telefonlarının, bilgisayarlarının emare alındığını belirtti. Polis, şirket direktörü olan Tolga Atılgan'ın yurt dışında olduğunu ve hakkında tutuklama emri olduğunu belirtti.

ÖĞRENCİLERE ÖN LİSANS VE 4 YILLIK LİSANS DİPLOMASI ALABİLECEKLERİ SÖYLENDİ

Polis, 20 öğrenciden ifade aldıklarını, öğrencilerin kuruma kayıt olurken, kendilerine ön lisans ve 4 yıllık lisans diploması alabileceklerinin söylendiğini anlattıklarını açıkladı.

ÖĞRENCİLERDEN KAYIT İÇİN FAZLADAN 500 DOLAR ALINDI

Polis, ayrıca kayıt paralarını zanlı Mirza Baing’in öğrencilerden aldığını, öğrencilerin ifadelerinde eğitim ücreti olarak 1.000 euro veya dolar verdiklerini söylediklerini ancak okulun kayıt ücretinin 500 dolar olduğunu açıklarken, olayın müstahdem tarafından sirkat yönünün de olabileceğini söyledi.

KYAHAL MUHAMMED KURUMA KOMİSYON KARŞILIĞINDA ÖĞRENCİ GETİRİYORDU

Polis, meselede tutuklu bulunan Kyahal Muhammed’in ise acente olarak çalıştığını ve kuruma komisyon karşılığında öğrenci getirdiğini belirtti. Polis, söz konusu kurumun Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onay alırken, işlemlerin Bircan Kavaz tarafından yapıldığını ancak kurum eğitime başladıktan sonra işlenen suçlarla ilgili bir bağlantısının tespit edilmediğini söyledi. Polis, Bircan Kavaz’ın teminata bağlanmasını, diğer 3 zanlının ise 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, Bircan Kavaz’ın kurum eğitime başladıktan sonra işlenen suçlarla bir bağlantısı görülmediğini, ancak hissedar olduğu için yasal sorumluluğunun olabileceğini belirtti. Yargıç, Kavaz’ın yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 300 bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına ve iki kefilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Yargıç, ayrıca ispat yükümlülüğü koymanın bir noktada elzem olmadığını ifade ederek, ispat-ı vücut şartı belirlemedi. Yargıç Bilgeç, diğer 3 zanlının ise 4 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.