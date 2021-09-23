Uyanık öğrenciler

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta üniversite eğitimi için bulunan Walid Almilthaji ile Habeeb Ayodeji Odubunmi’nin uyanıklığı pes dedirtti. Lefkoşa’da yaşayan Walid, marketi aradı, 450 liralık sipariş verdi ve evine getirilen ürünleri sahte dolarla ödedi. Habeeb Ayodeji Odubunmi ise Lefkoşa’daki bir bankaya sahte dolar yatırmaya kalkıştı.

Farklı tarihlerde tutuklanan iki zanlı ile Odubunmi’nin suç ortağı olduğu belirtilen Vera Oladunni Falodun dün mahkemeye çıkarıldı.

Ayağına kadar getirtti, sahte parayla ödedi

Polis, önce 18 Eylül’de tutuklandığı ve son 3 gündür hücrede bulunan Walid Almilthaji’yi duruşmaya çıkardı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis memuru, Walid Almilthajı’nin 18 Eylül 2021 tarihinde bir marketi arayarak evine ürün sipariş ettiğini söyledi. Polis, evine sipariş getirilen market malzemelerini ödemek için Muhammed Kürşat Gök' e sahte 50 dolar verdiğini açıkladı. Şikâyet üzerine zanlının gözaltına alındığını belirten polis, üzerinde yapılan aramada 2 adet sahte 50 dolar bulunduğunu ifade etti. Zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, incelenmesi gereken kamera görüntüleri, alınması gereken ifadeler olduğunu belirten polis, sahte paraların teminiyle ilgili araştırma yapılması gerektiğini de aktardı.

Polis, soruşturma aşamasında zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

Okul harcı için sahte dolar yatırmak istedi

Walid Almilthajı’nin ardından sahte para meselesiyle ilgili önceki gün tutuklanan Habeeb Ayodeji Odubunmı ve Vera Oladunni Falodun isimli üniversite öğrencileri de mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 21 Eylül 2021 tarihinde Küçük Kaymaklı’da Şehit Mustafa Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir banka şubesine okul harcını yatırmak için giden Habeeb Ayodeji Odubunmi’nin bir adet sahte 50 Amerikan Dolarını bankaya verip tedavüle sürdüğü esnada tespit edildiğini söyledi.

Polis, yakalanan Odubunmi’nin sahte parayı Vera Oladunni Falodun’dan aldığının öğrenildiğini belirtti. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, zanlıların yakın tarihlerde Lefkoşa ve Girne bölgelerinde meydana gelen "sahte para tedavüle sürme" meseleleriyle bağlantılarının olup olmadığının araştırılması gerektiğini söyledi.

Polis, iki zanlı hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini, aranan bir şahıs olduğunu belirtti. Polis, zanlıların serbest kalması halinde aranan şahsa ve devam eden soruşturmaya etki edebileceklerini ifade ederek, 2 gün süre istedi.

Mahkeme, talep edilen tutukluluk süresini onayladı.