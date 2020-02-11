Üzerine çekti dudaktan öptü

Suna ERDEN

Lefkoşa’da Küçük kaymaklı bölgesinde bir otelde konaklayan Murat Kaya, kat görevlisine cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Zanlının 25 yaşındaki kadını iki eliyle tutup üzerine çektiği ve dudaklarından öptüğü öne sürüldü. Ülkede turist olarak bulunan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 9 Şubat 2020 tarihinde, saat 01.30 sıralarında Küçük Kaymaklı’da faaliyet bir otelde kalan Murat Kaya’nın, otel çalışanı 25 yaşındaki kadına, rızası olmadan iki eliyle tutup üzerine çekip dudaklarından öpmek suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının suçlamaları kabul etmediğini ancak tanık ifadelerinde bu suçu işlediğine yönelik beyanlar bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının soruşturmaya etki edebileceği kısmının tamamlandığını, KKTC ‘de turist statüsünde bulunduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 12 bin 500 TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve ikamet adresinden izinsiz ayrılmamak şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.