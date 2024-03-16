Veren de alan da suçludur

Özlem ÇİMENDAL

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gündemden düşmeyen ‘sahte diploma’ skandalına, sarayın koruma görevlilerinden Şerif Avcıl isimli bir polisin isminin de karıştığını ilk defa tv2020’de açıkladı. Gündem Özel programında Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’ın sorularını yanıtlayan Tatar “Polis dürüsttür ama bu diploma olayında sıkıntı olmuş olabilir. Veren de suçlu alan da suçludur. Terfi ve para almadığını söyledi. Soruşturması yapılıyor” dedi.

Tatar “Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri dışındaki üniversitelerde soruşturma var mı?” şeklindeki bir soru üzerine “ihbar yapılırsa polis oraya gider. Şu anda başka bir üniversitede böyle bir ihbar yok. Bu sorunun kökten çözülmesi için yapılacak yasal bir düzenlemeyle pişmanlıktan yararlandırılabilir; gelip itiraf ederler ve o diplomalar iptal edilir” şeklinde konuştu.

Tatar’a yöneltilen sorular ve yanıtları şöyle:

Avcı hakkındaki iddialarla ilgili ne düşünüyorsunuz, bu süreçte onunla hiç konuştunuz mu?

Yanıt: Basında n’eden cumhurbaşkanı Avcı’yı görevden almaz eleştirilerinin hedefi oldum. Cumhurbaşkanı görevden almaz. İddialar üzerine konuyu Yüksek Adliye Kuruluna havale ettim. Bir sonuca ulaşması süre alır. Ancak Turgay Avcı’ya “bu pozisyonda durman doğru olmaz, bu devleti yıpratır. YÖDAK’ta yeni yapı var güçlendirme çalışması yapılıyor. Ayrılmanda fayda var, soruşturma da zorlaşır iş gerginleşir” dedim. Turgay Avcı da istifasını sundu. Asıl kararı yargı verecek, Yüksek Adliye Kurulu soruşturmaya başlamıştı. Ancak istifa ettiği için görevden alma süreci için Yüksek Adliye Kuruluna gerek kalmadı. Suçlu olup olmadığına ise mahkeme karar verecek.

Avcı hakkında mahkemede sunulan olgular hakkında ne düşünüyorsunuz?

Yanıt: Turgay Avcı iddia edildiği gibi para almadığını söylüyor. Mahkemeye sunulan fişlerin üzerinde Turgay yazıyor ama başkası da olabilir deniliyor. Bu para nasıl verildi, kimlerce verildi kamera kaydı var mı bekleyip göreceğiz.

Yaşanan olaylarla ilgili Türkiye ile görüştünüz mü?

Yanıt: Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile görüştüm. Büyükelçi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştüm önemli bir ciddi bir konu bu.

Bu arada Mağusa’daki ADA Kent Üniversitesindeki yaşanan olay sorgulandı mı?

Yanıt: Oradaki mesele iç hesaplaşmaydı. Sahte diploma olayı gündeme gelmedi. Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinde de benzer durum oldu. Hükümet ile geçmişe yönelik YÖK’ün de desteği ile bir çalışma yapacağız. Pişmanlık düzenlemesi ile bu işlerin ortaya çıkması ve ihbar edilmesini isteyeceğiz. “Pişmanlıktan yararlanma” şeklinde bir yasal düzenleme yapacağız.

Hasgüler üniversite sayısının azaltılmasının hedeflendiğini söyledi, yaşanan bu olaylar komplo olabilir mi?

Yanıt: Üniversitelere verilen ön izinler 2 yıl gibi bir şey yapmazlarsa iptal edilebilir. Süratle temizlemek gerek, diğer üniversitelerde her şey yolundaysa ve yasalsa kapatma gibi bir durum söz konusu olmaz. Prof. Mehmet Hasgüler’in 6 üniversite bırakılacak söylemi kendi görüşü, altı boş.

Sizin korumalığınızı yapan bir polisin sahte diploma aldığı söyleniyor, doğru mu?

Yanıt: Bir polisimizin sıkıntı yaşamakta olduğu gündeme geldi. Polisin adı Şerif Avcıl’dir. Bize korumayı veren Polis Genel Müdürlüğüdür. Böyle durum varsa görevden gider. Ancak bu polis dürüst biridir ama diploma olayında sıkıntı olmuş olabilir. Veren de suçlu alan da. “Ben terfi veya barem artışıyla para da almadım” dedi. “Bana teklif yapıldı, kaydoldum eğitim süresi dolmadan diploma verdiler” dedi. Ülkede diplomada sistem tamam değil, bu sahtekarlıklar yapılmadan tespit edilemiyorsa sistem yok demektir. Kimse kusura bakmasın. Ben ister miyim böyle bir polisimizin bu duruma düşmesini.”

Sahte diploma olayında bir bakanın da adı geçiyor, bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Yanıt: Gazetelerde okudum inanmak istemem. İnşallah doğru değildir. Sorgulamadım.

Soruşturma diğer üniversitelere de sıçrayacak mı?

Yanıt: Benim gündemimde böyle bir şey yok. İhbar üzerine polis harekete geçiyor. Dolayısı ile başka bir üniversite de bir ihbar yapılırsa polis oraya gider. Şu anda başka bir üniversitede böyle bir ihbar yok. Bu sorunun kökten çözülmesi için şöyle bir durum geliştirilebilir yapılacak bir yasal düzenleme ile pişmanlıktan yararlandırılabilir ve gelip itiraf ederler ve o diplomalar iptal edilir.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi kapanacak mı?

Yanıt: Farklı bölümler var. Güzelyurt’ta yatırım haline geldi. 500 çalışanı varmış. Buna da bakmak lazım. Ama bölümlerde gerekli hoca yoksa, altyapı yoksa ayakta kalması mümkün değil o bölümler kapatılacak. Ama doğru çalışan bölümler kalite süreçlerini geçerse o bölümler kalabilir.