Vergi Dairesi ortaya çıkardı

Suna ERDEN

Türkiye’nin Gaziantep ilinde şirket sahibi olan Aysu Emre İnal, KKTC’de de bir şube açtı.

Girne’de Mustafa Bilgiç’e ait kiraladığı dairede şubesini faaliyete geçiren İnal, Türkiye Ticaret Bakanlığı’nı kandırmak için sahtekarlığa başvurdu.

İnal, Türkiye’den pandemi yardımı alabilmek için iş yerine ait kira sözleşmesindeki tarihleri değiştirdi; 2020 yılı Kasım ayında imzalanan sözleşmeyi sanki 29 Nisan 2021’de yapılmış gibi göstermek için mal sahibi Bilgiç’in imzasını sahteledi.

İnal, sahte kira sözleşmesi fotokopisini vergi dairesine sunması için Mete Güven Muhasebe ofisine teslim etti. Muhasebe ofisi de belgeyi Vergi Dairesine verdi. Ancak Vergi Dairesi’ndeki memur, sözleşmedeki imzanın Bilgiç’e ait olmadığını fark edip, şikayetçi oldu.

Yapılan şikayet üzerine gözaltına alınan İnal mahkemeye çıkarılarak, hakkındaki iddialar aktarıldı.

Vergi Dairesi şikayetçi oldu

Duruşmada iddiaları aktaran polis, Girne Vergi Dairesi’nin 30 Nisan 2021 tarihinde, Mete Güven Muhasebe ofisinden Akana Medikal Eğitim Danışmanlık Tekstil Ürünleri ve Ticaret isimli şirket tarafından kendilerine sunulan 1 Nisan 2021- 1 Mayıs 2021 tarihlerini kapsayan kira sözleşmesinin fotokopisinin sahte olabileceğine dair şikâyetçi olduğunu söyledi.

Polis, daire yetkililerinin, Mustafa Bilgiç’in mal sahibi olduğunu, ancak muhasebe ofisi tarafından gönderilen kira sözleşmesi fotokopisi üzerindeki imzanın, ellerindeki mevcut sözleşme üzerindeki Mustafa Bilgiç'in imzası arasında fark olduğunu söylediklerini aktardı.

Tarihlerle oynadı



Polis, Vergi Dairesine gönderilen sözleşme fotokopisinin alındığını, Mustafa Bilgiç’e gösterildiğini açıkladı.Polis memuru, Mustafa Bilgiç’in fotokopi üzerindeki imzanın kendisine ait olmadığı beyanında bulunduğunu ifade etti.Polis, Bilgiç’in ifadesinde Aysu Emre İnal’la 1 Kasım 2020- 30 Ekim 2021 kapsayan ve “Akana Yaratıcı Drama ve Danışmanlık Merkezi” adına bir sözleşme yaptığını söylediğini aktardı.

Yeni sözleşme yapıldığını iddia etti

Polis, bunun üzerine Aysu Emre İnal'dan izahat istendiğini; yeni sözleşmenin Mustafa Bilgiç’in eşi olan Pembe Bilgiç ile site görevlisi olan Ahmet Dişikırık tarafından kendisine 29 Nisan’da ulaştırıldığını beyan ettiğini ifade etti.

Polis, Pembe Bilgiç ve Ahmet Dişikırık'tan yapılan soruşturmada ise herhangi bir yeni sözleşme hazırlanmadığı ve Aysu Emre İnal'a böyle bir sözleşme ulaştırılmadığının tespit edildiğini aktardı.

Bakanlığı kandıracaktı

Polis memuru, Mete Güven Muhasebe Ofisinden yapılan soruşturmada Aysu Emre İnal'a ait Akana Medikal Eğitim Danışmanlık Tekstil Ürünleri ve Ticaret isimli şirketin Türkiye’de tescilli olduğunu,

bir şubesini KKTC’de açtığını, Türkiye Ticaret Bakanlığından kira yardımı alması için kira sözleşmesini, Gelir ve Vergi Dairesinde onaylatması gerektiğini öğrendiklerini açıkladı.

Evinde sahte sözleşmeler bulundu

Polis memuru, zanlının Girne’deki, ikametgahında yapılan aramada laptop, printer, iş yerinde yapılan aramada ise sahte olduğuna inanılan 3 kira sözleşmesi, bir adet hard disk, printer ve PN 322 plakalı arabası içerisinde bir adet daha laptop ve cep telefonu bulunarak emare aldığını aktardı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, evrakların incelenmesinin sürdüğünü belirterek, zanlının ilk 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.