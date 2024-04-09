Veysel hafif yaralandı

Lefkoşa’nın Dereboyu bölgesinde meydana gelen trafik kazasında salon araç, motorlu kuryeye çarptı. Motor sürücüsü yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün saat 15.30 sıralarında Lefkoşa’da Osman Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi.

Tek şeritli yolda batı istikametine doğru yönetimindeki YC 287 plakalı araç ile seyreden Manolya Hansoy, Lala Mustafa Paşa sokak yol kavşağına geldiğinde karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı tanımadan dikkatsizce dönüşe geçti.

Sürücü, o esnada Osman Paşa Caddesi üzerinde batı istikametine doğru seyreden Veysel Saygı yönetimindeki UT 809 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışma yaşandı.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan Veysel Saygı ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan tetkiklere müteakip taburcu edildi.

Kaza sonucu YC 287 plakalı araca 120 bin, VP 809 plakalı motosiklete ise 50 bin TL tahmini hasar meydana geldi.

Polisin kazayla ilgili soruşturmasının devam ettiği belirtildi.