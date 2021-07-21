Vurdu, kırdı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da meydana gelen olayda yanına 26 santim uzunluğunda bıçak alan Emrah Turgal, Adem Ç. isimli şahsın kapısına dayandı.

Nefesinde 178 promil alkolle kapıya dayanan zanlı, eve girmek istedi. Ancak istediği olmayınca elindeki bıçakla defalarca ahşap kapıya vurarak, hasar verdi. Hızını alamayan zanlı daha sonra evin önünde park halinde bulunan Adem Ç.’ye ait araca saldırdı. Taş ile araca vuran zanlı, yan camları, arka camı, sol dikiz aynası, şoför kapısı kolunu, sağ arka bagaj kapısını hasara uğrattı.

Şikayet üzerine olay yerinde suçüstü yakalanan zanlı, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarılarak, tutukluluk talep edildi.

Polis, olayın 19 Temmuz 2021 tarihinde saat 21.20 sıralarında Lefkoşa'nın Marmara bölgesinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının nefesinde 178 promil alkol bulunduğu esnada, A.Ç. isimli şahsın evine gittiğini ifade etti. Polis, zanlının kapıyı açmadığı gerekçesiyle yanında bulundurduğun 26 santim uzunluğundaki bıçakla, kapıya defalarca vurarak, hasar verdiğini açıkladı. Polis, zanlının daha sonra apartmana ait araç park yerinde bulunan A.Ç.’ye ait Mazda Axela marka araca taşla vurarak, yan camları, arka camı, sol dikiz aynası, şoför kapısı kolunu, sağ arka bagaj kapısını hasara uğrattığını söyledi. Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve olay yerinde bulunan bıçak, aracın camlarını kırmakta kullanılan 2 adet taşın emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu belirterek, zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Aşırı alkol sonrasında 26 santim uzunluğunda bıçakla Adem’in kapısına dayanan Emrah Turgal olay çıkardı.