Vurgun çetesi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Yunus Nural, Jashmed Turaev, Misak Shahmohammad, Devlet Berat ve Mohsen Vatanshenas isimli beş kişilik çetenin iki kişiyi kaçırıp, darp ettikten sonra zorla senet imzalattıkları iddia edildi.

Zanlıların ilk olarak daire satışından 12 bin Sterlini alan Erfan Nourmohammad’i zorla kaçırdıkları öne sürüldü.

Zanlıların senet imzalatarak, 12 bin sterlini almaya çalıştıkları belirtildi. Milad Marivani isimli şahsı da zorla kaçırarak senet imzalattıkları kaydedildi.

İddialar üzerine haklarında soruşturma başlatılan beş zanlı dün Gazimağusa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Arif Toroslu, zanlıların daire satışından 12 bin Sterlin komisyonu almak için 21 Aralık 2019 tarihinde, saat 16.30 sıralarında Erfan Nourmohammad’i zorla kaçırdıklarını söyledi.

Polis, zanlıların “Sen hırsızsın, müşterilerimizi çaldın” diyerek darp ettikten sonra Nourmohammad’e zorla senet imzalattıklarını ifade etti.

Toroslu, zanlıların, aynı gün Milad Marivani isimli şahsı da zorla kaçırarak benzer kağıdı imzalattıklarını aktardı.

Soruşturmanın yeni başladığını ve incelenmesi gereken kamera kaydı görüntüleri olduğunu belirten Toroslu, mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların, tahkikat maksatlı, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.



