Yargısı ileride

Lefkoşa’da sabaha karşı yolda yürüyen yabancı uyruklu şahsı, darp edip, parasını çalmakla suçlanan baba-oğul soygun suçundan aklanırken, diğer suçları işledikleri kesinleşti.

Zanlılar Mehmet Onurlu ile 17 yaşındaki oğlu G.O. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada, incelenen kamera görüntüleri sonucu zanlıların İranlı öğrenciyi darp ederek, parmağını kırdıkları ancak parasını çalmadıkları belirlendi.

Zanlılar, darp ve vahim zarar suçundan teminata bağlanmak üzere dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşma G.O.’nun yaşının reşit olmamasından dolayı kapalı otum olarak gerçekleştirildi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru, olayın 14 Temmuz 2024 tarihinde saat 05.20 sıralarında Lefkoşa’da, Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, Mercedes araç ile Gönyeli istikametine seyretmekte olan Mehmet Onurlu ve yanında yolcu olarak bulunan oğlu G.O.’nun orta refüj içerisinde yürümekte olan Reza Nazarich'in yanında durup araçlarından inerek, vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurup ciddi şekilde darp ettikten sonra, sol el parmağının kırılmasına neden olduklarını söyledi.

Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlıların aynı gün Lefkoşa'da tespit edilerek, tutuklandıklarını belirtti.

Polis, zanlıların 15 Temmuz 2024 tarihinde mahkemeye çıkarılarak, aleyhlerinde 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde birçok kamera görüntüsü incelendiğini açıkladı.

Polis, incelenen kamera görüntülerinde zanlıların darp ve vahim zarar suçlarını işlerken, görüldüğünü açıkladı.

Polis, zanlıların aleyhlerine getirilen darp ve vahim zarar davalarını kabul ettiklerini, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlıların 30’ar bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.