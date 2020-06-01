Yarın yer yer yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık tahminlerine göre, Çarşamba ve Perşembe günleri az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek; Cuma gününden itibaren ise hafta başına kadar açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 28 – 31 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette; zaman zaman kuvvetli olarak esecek.